Красавица в стиле этно

Жительница села Айкино Усть-Вымского района Снежана Исакова представит Коми в финале межрегионального конкурса «Красавицы в стиле этно». Победительницу определят 7 июля на международном фестивале народного творчества «Окно в небо» в Завьяловском районе Удмуртии.

На финал конкурсанток отбирали в трех онлайн-этапах по направлениям: самопрезентация, национальные традиции и творчество. Темой финала станет «Женский персонаж народной сказки, легенды и мифы». Тринадцать красавиц представят национальный костюм, визитную карточку на тему «Национальное достояние», творческий номер «Сказочная умелица» и конкурс «Я из сказки».

– В большой семье Паневых и Туркиных, род которых начинается с коми зырян, тридцать три года назад, зимой, родилась я. Наш край – край белых снегов. Поэтому мои родители, влюбленные в природу этого края, дали мне имя Снежана, – рассказала о себе в видеооткрытке к конкурсу соискательница звания лучшей этнокрасотки.

Девушка пообещала удивить конкурсное жюри не только красотой, но и умением вкусно готовить блюда коми национальной кухни. Яства красавицу научила готовить бабушка, ведь в семье уделялось большое внимание преемственности поколений. Мать двоих детей, Снежана Исакова работает воспитателем в родном селе. В апреле она стала победителем в номинации «Открытие года» в конкурсе среди педагогов дошкольного образования «Воспитатель года».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com