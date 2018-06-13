Велоединение с Вологдой

12 июня в Сыктывкаре в шестой раз состоялась «Велоночь». Велолюбители столицы Коми собрались на Стефановской площади, чтобы массово проехать по главным улицам города. Несмотря на проливной дождь, велопраздник поддержали более трех тысяч человек. В этом году к нему подключились не только в других городах и районах Коми, но и в Вологде.

Дождь в день традиционного велопраздника лил с самого начала регистрации. Казалось, что непогода отпугнет потенциальных участников, но велолюбители стали подъезжать к регистрационным столикам к пяти вечера. В ожидании старта, который был назначен на 20.00, они коротали время, слушая музыку, звучавшую с главной сцены, участвовали в различных конкурсах. Юные любители двухколесного транспорта с удовольствием оттачивали навыки управления велосипедом в велогородке, где им любезно помогали сотрудники ГИБДД. Периодически дождь усиливался, и тогда люди прятались под козырьком здания Госсовета Коми, а также под ветвями деревьев в сквере около памятника Ленину.

Стойкие волонтеры, раздававшие под проливным дождем буклеты с ПДД и номерные браслеты, по которым после велопробега разыгрывались призы, не унывали. Они делали фото в стиле селфи, инструктировали любителей экологичного вида транспорта и, накрывая целлофаном, сохраняли в целости бумажную атрибутику. Число добровольных помощников в этом году превысило рекордную отметку в сто человек.

Газета «Республика», ставшая информпартнером мероприятия, развернула на площади фотозону, а также поддержала суперстарт розыгрышем ценных призов – двухместной палатки и дорожного рюкзака. Генеральным партнером шестой «Велоночи» в Сыктывкаре стало АО «Монди СЛПК». Сотрудники лесопромышленного гиганта традиционно в этот день тоже поучаствовали в велопробеге.

Стараясь каждый год радовать участников новинками, организаторы изменили маршрут. На этот раз стартовали около здания Госсовета Коми, сворачивая по улице Интернациональной на Бабушкина. Другим новшеством была прямая трансляция велопробега, которую с девяти точек на своем сайте вело информагентство БНК, один из главных организаторов акции.

Встретившийся корреспонденту «Республики» перед стартом заместитель председателя Ассоциации велолюбителей Коми, главный редактор агентства БНК Алексей Лазарев рассказал, что дождь нисколько не испортил настроение организаторам, ведь основной целью акции является не погоня за числом участников, а единение истинных любителей экологичного транспорта.

Второй год подряд в «Велоночи» участвовал известный велопутешественник Евгений Рыбин из города Протвино. Для него, преодолевшего тысячи километров по дорогам таких экзотических стран, как Индия, Вьетнам и Камбоджа, объединяющая тысячи людей акция в Сыктывкаре стала главным веловпечатлением. Участвовать в «Велоночи» во второй раз он вызвался с большим энтузиазмом, причем о плохой погоде знал заранее, и это его не остановило. Непогода в этот день была не только в столице Коми, но и в присоединившейся к акции Вологде.

«Вся велосипедная колонна ехала под ужаснейший ливень, но я была рада стать частью этого крутого мероприятия», – написала в соцсети «ВКонтакте» Мария Королева из Вологды.

Подключились к акции жители Сосногорска, Ухты и целого ряда районов Коми. Однако рекордным по числу участников традиционно стал Сыктывкар, где на старт вышло более трех тысяч человек. Это, конечно, скромнее прошлогоднего рекорда, когда участников было 5412, но, учитывая погодные условия, и это можно считать своеобразным рекордом.

Традиционно в велоакции участвовали люди в необычных костюмах и на нестандартных средствах передвижения. Например, умелец из Усть-Кулома Алексей Наумик прошел трассу на электровелосипеде, изготовленном собственноручно. В фанерном корпусе задорно разукрашенного аппарата было место не только для водителя, но и для пассажира. А вот воспитанник сыктывкарского «Кванториума» – девятиклассник Александр Ярухин – преодолел десятикилометровую дистанцию на копитрайке. Школьник смастерил чудо-машину, совместив переднее колесо велосипеда и руль с гироскутером.

На этот раз в «Велоночи» участвовали и журналисты главного государственного издания страны – «Российской газеты». Директор ее Северо-Западного филиала Анжелика Гурская отметила, что о «Велоночи» под проливным дождем в Сыктывкаре со страниц «Российской газеты» узнают не только петербуржцы и жители Северо-Запада, но и вся Россия от Калининграда до Дальнего Востока.

После финиша участников велопробега ждали концерт и розыгрыш призов. Вел праздник известный тревел-блогер и шоумен Константин Басков, а закончилась «Велоночь» красочным файер-шоу от театра огненных и цирковых искусств Power of Fire.

«Искреннее спасибо организаторам. Поднаторели. Все было очень четко и профессионально. Розыгрыш призов с помощью генератора случайных чисел заслуживает отдельных аплодисментов: так быстро и удобно. Подкачала погода, поэтому участников было меньше, чем в прошлом году, но это форс-мажор. Я, как всегда, получил свой «фан», раздавая по маршруту музыку из колонки», – написал после старта сыктывкарец Андрей Кривошеин на своей странице «ВКонтакте».

Ярослав СЕВРУК

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