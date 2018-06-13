В филармонии обновят зал и сцену

Капитальный ремонт в Коми республиканской филармонии начнется в ближайшее время. За три летних месяца планируется полностью обновить концертный зал и сцену. В рамках соглашения о социальном партнерстве АО «Монди СЛПК» направит на реконструкцию шесть миллионов четыреста тысяч рублей.

Как сообщили «Республике» в филармонии, здание уже давно нуждается в ремонте. В частности, сценический пол имеет критическую степень изношенности, даже нет возможности его шлифовки. Морально устарели, не соответствуют современным требованиям занавес и привод. Последняя замена штанкетного оборудования, необходимого для поднятия декораций, производилась в середине семидесятых годов прошлого века. А масштабная замена технического оборудования, куда входит свет и звук, – в 1991 году. Тогда была полностью изменена структура света: осветительное оборудование и пульт. Хотя акустическое оборудование меняется постоянно, но в целом акустическая система слабой мощности. Кроме того, необходимы реконструкция выходов в полном соответствии со строительными и противопожарными нормами и замена кресел в концертном зале. Последний раз кресла обновлялись в 2002 году.

– Мы очень рады, что благодаря министерству культуры и руководству Moнди СЛПК вопрос был решен, – сообщила «Республике» директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. – Это еще один большой подарок для филармонии к закрытию сезона. Теперь уже точно можно сказать, что концертный зал встретит зрителей в 79-м творческом сезоне обновленным.

Ремонт необходим прежде всего для комфорта и безопасности нахождения в зале зрителей и работы на сцене артистов. А также для расширения художественных возможностей выступлений и создания новых концертных программ и спектаклей.

Артур АРТЕЕВ

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