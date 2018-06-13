Руководители народных коллективов обсудили профессиональные проблемы

Сыктывкар стал местом проведения расширенного заседания президиума Союза национальных (народных) профессиональных творческих коллективов (НПТК). Предыдущая такая встреча состоялась в начале года в Дагестане, где министр культуры Коми Сергей Емельянов передал приглашение главы региона Сергея Гапликова провести следующее выездное заседание в северной республике. Темой нынешней встречи стала подготовка предложений правительству страны об исполнении указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года».

Союз НПТК – сравнительно молодое объединение, он был создан в 2013 году. Учредительный съезд состоялся 18 декабря в Государственном Кремлевском дворце. В настоящий момент союз объединяет 38 профессиональных национальных творческих коллективов из разных регионов России. В их числе народный хор имени Пятницкого и Кубанский казачий хор, ансамбли танца «Лезгинка», «Кабардинка», «Русский Север», «Казаки России», академический русский оркестр имени Андреева, Волжский и Рязанский народные хоры. Входит в союз и Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми «Асъя кыа».

Обсуждение профессиональных проблем проходило на разных площадках, в том числе и в администрации главы региона. Приветствуя гостей, Сергей Гапликов подчеркнул, что для Коми огромная честь и большое событие принимать у себя руководителей прославленных коллективов, которые являются визитной карточкой нашей страны. Тем более знаменательно, что это мероприятие проходит в год, объявленный в Республике Коми Годом культуры. Руководство региона понимает, как важно поддерживать эту сферу. Глава рассказал, что в прошлом году в республике на 51 процент увеличено финансирование отрасли «Культура» – вложения составили 1,7 миллиарда рублей. В текущем году в бюджете заложено 1,8 миллиарда. Зарплата работников культуры достигла 90 процентов от средней по региону, то есть порядка 40 тысяч рублей. Этот вопрос, как подчеркнул Сергей Гапликов, постарались решить одномоментно: сразу подняли зарплату на 30 процентов.

Более 70 процентов жителей республики удовлетворены услугами, предоставляемыми учреждениями культуры. И, конечно, очень важно, чтобы они были доступными. В качестве примера глава привел весьма необычную историю. После того как отремонтировали дорогу до Усть-Кулома, одна из жительниц этого района, страстная театралка и меломанка, стала каждую субботу заказывать такси до Сыктывкара, чтобы попасть на концерт или спектакль. Ей не жалко денег и времени, чтобы насладиться высоким искусством.

Отметил Сергей Гапликов и важность межрегионального сотрудничества, особенно гастролей творческих коллективов.

– После ваших выступлений публика испытывает огромный эмоциональный подъем, – обратился он к руководителям народных творческих коллективов. – Радуйте нас новыми спектаклями, концертами – они у вас просто фантастические.

От лица присутствующих деятелей культуры выступил президент Союза НПТК, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов.

– Мы приятно удивлены тому, какое внимание уделяется культуре в Республике Коми, – отметил гость. – Что касается нашего союза, то он был создан, чтобы сохранились дух, нравственность и братство народов России.

Джамбулат Магомедов поблагодарил главу Коми за прекрасный прием и вручил от Союза НПТК благодарность за вклад в развитие и поддержку культуры.

Сопредседатель союза, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, народная артистка России Александра Пермякова в своем выступлении подняла такую проблему, как смещение акцентов. Народные творческие коллективы оказались выпавшими из поля зрения тех, кто отвечает за развитие культуры. Наступил период культа эстрадных звезд, им подчинено все внимание СМИ, а лучшие прославленные коллективы, составляющие мировую славу России, остаются у себя на родине в тени. При этом, несмотря на отсутствие внимания и поддержки, они продолжают создавать настоящие шедевры.

– На создание концертных программ тратятся годы, и это подлинное народное искусство, которое воспитывает лучшее в людях. Так же требовательно подходила к своему творчеству Людмила Зыкина, – подчеркнула руководитель хора имени Пятницкого, лично знавшая прославленную певицу.

Заботит народные творческие коллективы и сложность с организацией гастролей и концертов. Свои регионы ансамбли и хоры объездили вдоль и попрек, а вот выступить в Москве – большая проблема. Подходящих концертных площадок не так уж много и их аренда безумно дорогая. Поэтому, например, даже хор имени Пятницкого, имея свою базу в Москве, вынужден нести огромные траты, что делает его выступления в столице нерентабельными. И тем более это актуально для народных коллективов из регионов, но приезжать в Москву им необходимо, чтобы поддерживать свой статус.

– Наступило время, когда мы должны поставить эти вопросы. У нас должно быть приоритетное право проводить гастроли в масштабах России, чтобы мы могли самореализоваться в своей стране, показать всю красоту народного искусства, – заключила Александра Пермякова.

В рамках выездного заседания руководители ведущих народных коллективов приняли участие в аттестации хоровой группы и оркестра государственного ансамбля «Асъя кыа».

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru