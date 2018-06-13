Коми простилась с Николаем Семенюком

13 июня в Сыктывкаре попрощались с Николаем Семенюком, председателем совета директоров, основателем одного из крупнейших лесопромышленных предприятий республики – компании «Лузалес», заслуженным работником лесной промышленности России, скоропостижно скончавшимся утром 11 июня на рабочем месте в вахтовом поселке в Прилузском районе. Похоронили Николая Семенюка на Краснозатонском кладбище рядом с бывшим главой Коми Юрием Спиридоновым.

Благодаря кипучей энергии Николая Семенюка «Лузалес», созданный в 1999 году, из маленького лесозаготовительного предприятия превратился в солидную компанию с большими объемами заготовки, глубокой переработкой сырья, его продукция продавалась на территории России и шла на экспорт в ряд зарубежных стран. В 2006 году предприятие как образцовое в плане развития лесного бизнеса посетил президент России Владимир Путин. Завершив реализацию крупного инвестпроекта по модернизации и расширению производства, предприятие тут же начало другой – по освоению удорских лесов, внедрению новых технологий в подразделениях в Прилузском районе и под Сыктывкаром, а также взяло под свое крыло банкротящийся «Промкомбинат».

— Все, что здесь создано, – это все от Николая Терентьевича, он – энергия, мозг «Лузалеса», — так за четыре дня до смерти Николая Семенюка охарактеризовал его один из сотрудников предприятия.

Подобные же слова не раз произносились и во время гражданской панихиды, прошедшей в республиканской филармонии, большую роль покойного в развитии лесной промышленности Коми признают все.

— Мне тяжело говорить, потому что с первых дней, как я работаю в республике, этот человек старался мне помочь, подсказать, правильно сориентировать. Как бы неправильно ни звучали эти слова, но я скажу, что мне радостно, что последнюю свою неделю Николай Терентьевич был рядом со мной. Мы встречались, спорили, строили планы, обменивались мнениями, крепко рассуждали, — выступил на прощании глава Коми Сергей Гапликов. – Господь забирает от нас самых лучших, с тем, чтобы каждый задумался: а что он сделал, какова его жизнь, как он дальше будет жить? Этот человек горел на работе, горел в жизни, горел в дружбе. Не скажу, что у него было много друзей, он был человеком избирательным. За многие годы его борьбы – а я иначе не скажу о его пути – он выбирал людей настоящих, открытых сердцем, без двойного дна, тех, кто не предаст.

Сергей Гапликов обратился к сыну покойного Руслану Семенюку со словами поддержки, выразив надежду, что тот достойно продолжит дело своего отца.

— Мы все понесли оглушительную потерю. Из жизни ушел человек, который практически каждым своим шагом показывал, как надо отвечать за землю, за лес, за Россию. Это не пафосные слова, Николай Терентьевич был фигурой неукротимой, не вмещающейся в никакие рамки, фигурой азартной, яркой. И бескомпромиссной личностью. Умеющей пробивать любую стенку и крепко стоящей на земле, отвечать за свои слова. Человек, который сделал себя сам, создав одно из лучших предприятий не только Коми, но и всего Северо-Запада, — заявил министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов.

Проводить Николая Семенюка в последний путь пришли несколько сотен человек – коллеги-лесопромышленники с других предприятий, руководители министерств и ведомств, вузов, городов и районов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА