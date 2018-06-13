Глава республики вручил государственные награды

Торжественный прием состоялся 9 июня в администрации главы республики. Открывая торжественную церемонию, руководитель региона поздравил жителей Коми с наступающим праздником, поблагодарил за самоотверженный труд и вклад в развитие родной страны.

– Таким людям, как вы, по силам реализовать все замыслы, озвученные президентом в послании Федеральному собранию и направленные на строительство новой процветающей России. Вы – главное богатство нашей республики. Низкий поклон вам и слова благодарности за ваш труд, профессионализм и самоотверженность, с которой вы относитесь к делу, – обратился к собравшимся Сергей Гапликов.

Впервые среди награжденных были юные герои Республики Коми. Двадцатилетний студент Алексей Пьянков спас во время пожара женщину с грудным ребенком, вывел из задымленной квартиры на втором этаже, отрезанной огнем, а потом помогал пожарным вывести оставшихся людей. Всего эвакуировали около 150 человек, среди них были инвалиды и дети.

Одиннадцатилетний воспитанник детского дома Роман Шевчук сам мог стать жертвой пожара, когда вместе с другими воспитанниками отдыхал в лагере. Услышав среди ночи сигнал пожарной тревоги, мальчик не растерялся, бросился спасать детей, выводил малышей к пожарному выходу, одного из них, спавшего глубоким сном, вынес на руках.

За героизм и мужество, проявленные при оказании помощи пострадавшим, юноши награждены нагрудным знаком «Горячее сердце».

– Вот такая смена у нас подрастает. Уверен, с такой молодежью у нашей республики и страны достойное будущее. Потому что судьбу любого государства определяют люди, которые в нем живут, – подчеркнул глава региона.

Другие приглашенные получили награды за многолетнюю добросовестную работу. В их числе оказалась и журналист газеты «Республика» Людмила Власова.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru