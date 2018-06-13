День России под дождем

В республике прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России, а в столице Коми отметили День города. Праздничное шествие трудовых коллективов, фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных игр, тематические площадки, шоу мимов, эквилибристика и пародия, шестая «Велоночь», силовой экстрим, а также концерт группы Uma2rman – журналисты «Республики» провели этот день на улицах Сыктывкара.

В столице Коми по традиции 12 июня отмечается не только День России, но и День города. Праздничные мероприятия начались в полдень с торжественного шествия трудовых коллективов и культурно-национальных объединений. По информации пресс-службы городской администрации, в шествии приняли участие более пяти тысяч человек, что на полторы тысячи больше, чем в прошлом году.

Собираться в колонну участники стали задолго до начала мероприятия. В толпе встречались люди не только в ярких национальных костюмах, но и просто в необычных нарядах, несколько человек решили преодолеть расстояние от перекрестка улиц Коммунистической и Старовского до Театральной площади на ходулях. Появление «гигантов» участники встретили аплодисментами. За сбором колонны внимательно наблюдали пожилые жители Сыктывкара, не без ностальгии вспоминая свое участие в праздничных демонстрациях в советские времена. Пенсионеры отмечали, что сейчас шествия стали красочнее и веселее.

Колонну возглавили глава республики Сергей Гапликов, депутаты Госсовета, мэр Сыктывкара Валерий Козлов и председатель совета города Анна Дю, почетные граждане столицы Коми. В этом году к шествию присоединились кмет Общины города Ловеча – побратима Сыктывкара Корнелия Добрева Маринова и председатель Общинного совета Ловеча Петър Цолов Николав, а также гости из Словакии – советник по культуре посольства Словацкой Республики, директор словацкого института культуры в Москве Ян Шмигула с супругой Иваной Шмигуловой. Гости пребывали в эти дни в Сыктывкаре с официальным визитом. Позже Валерий Козлов и Корнелия Добрева Маринова подписали соглашение о сотрудничестве между городами.

На Театральной площади Сергей Гапликов поздравил жителей и гостей Сыктывкара с двойным праздником, пожелал всем успехов, семейного благополучия, счастья, любви и здоровья.

– У нас суровый край, но благородные и горячие сердца. Мы всегда гостеприимны, мы тепло принимаем тех, кто с миром, честью и достоинством приходит на нашу землю. Давайте вместе делать наш край краше, уютнее и благоустроеннее, а нашу жизнь – счастливее, – дал старт началу народных гуляний Сергей Гапликов.

После торжественной церемонии открытия праздничных мероприятий Валерий Козлов и Анна Дю вручили два удостоверения почетного гражданина города Сыктывкара. Первое – Вячеславу Худяеву, который с 1987 по 1994 год возглавлял правительство республики, был председателем Совета Министров Коми АССР, с 1994 года руководил комитетом Коми по управлению дорожным хозяйством. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Верховного Совета Коми АССР, Госсовета республики, сыктывкарского городского совета народных депутатов. Был членом Совета Федерации Федерального собрания России. Второе удостоверение вручено архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму. Владыка Питирим проживает в столице Коми с 1984 года. За время его управления Сыктывкарской епархией открыто восемнадцать православных приходов в городе, постоянно реализуются различные благотворительные проекты.

Затем жителям и гостям города была предложена праздничная программа. Также на Театральной площади работала республиканская ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов.

Активной точкой притяжения в день праздника стал и Кировский парк столицы республики. С полудня здесь заработали сразу несколько тематических площадок. С подачи министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды у подножия центральной лестницы развернулась «Экологическая площадка». Желающие могли ознакомиться с Красной книгой Коми, первый выпуск которой, как выяснилось, состоялся в 1978 году. Организаторы проводили викторину на знание вписанных в книгу представителей флоры и фауны, радовали глаз фотоработы участников конкурса минприроды, на которых были запечатлены заповедные уголки Коми.

В зоне аквагрима малышне наносили забавные маски зверюшек и домашних животных, а на площадке экоквеста участники вели фотоохоту, разгадывая, какие именно природные объекты им были представлены. Заведующая отделом экологического просвещения Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых территорий и природопользования (ООПТ) Татьяна Витязева поведала о том, что в былые времена экологическое просвещение в республике было непрерывным. Азы понятия «экология» дети получали еще в детском саду и продолжали в младшем и среднем возрасте. В начале нулевых предмет «Экология» был исключен из школьной программы. Тем не менее некоторые преподаватели, понимая, насколько важно привить детям бережливое отношение к окружающей среде, продолжили экологическое образование в качестве дополнительных, факультативных уроков.

Главное управление МЧС Коми подхватило идею минприроды, спасатели учили сыктывкарцев правильно пользоваться огнетушителями, демонстрировали костюмы химзащиты, рассказывали о том, как обращаться с петардами.

На площадке здоровья врачи измеряли всем желающим давление, вычисляли индекс массы тела, рассказывали о здоровом питании, снабжали потенциальных пациентов полезными брошюрами и буклетами.

На площадке «Теплый базар» проходила благотворительная акция, на которой можно было приобрести креативные подарочки, средства от их покупки поступили после в региональные благотворительные фонды.

Длинная очередь детей и родителей выстроилась к аттракциону «Шар на воде». Развлечение весьма зрелищное. В огромный прозрачный шар помещается ребенок, затем шар с помощью специального агрегата надувается теплым воздухом и герметично закрывается. После прозрачный пузырь вместе с ребенком отправляется в плавание по бассейну. Как правило, ребенок пытается «управлять» с помощью движений своим необычным судном, но шар ведет себя по-своему. Со стороны все выглядит весьма забавно.

В этот день в парке работали практически все аттракционы: карусели, качели, игровая комната для детей. Отдыхающим можно было перекусить шашлыком, дети гуляли по аллеям с воздушными шарами, которые им вручали волонтеры, и облачками сладкой ваты.

Во второй половине дня на набережной парка развернулся цирк а-ля дю Солей, который представили артисты из Кирова и Санкт-Петербурга. Сыктывкарцев развлекали эквилибристы, мимы и пародисты. Зрители горячо аплодировали эквилибристке Вере Андреевой, продемонстрировавшей чудеса гибкости человеческого тела, а также клоунам Артему и Дмитрию, которые в одном из своих номеров показали природу человеческой жадности. Нацепив на удочку денежные купоны, напоминающие пятитысячные бумажки, они стали размахивать «наживкой» над головами зрителей. Многие не удержались от соблазна сорвать бумажки, видимо, не заметив, что мормышка была ложной, выведенной на цветном принтере.

Взрыв аплодисментов сорвали Лолита и Ирина Аллегрова, которых талантливо спародировал артист оригинального жанра из Кирова Роман Ракитян.

В качестве приглашенных звезд на традиционном вечернем концерте выступила группа Uma2rman. Сейчас у музыкантов очень плотный гастрольный график: в Сыктывкар они прилетели из Крыма около шести утра 12 июня, 13 июня уже выступали в Юрмале, а 14 июня их ждали на открытии чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

Поэтому праздничные гулянья Uma2rman видели в основном из окна машины, из аэропорта сразу отправились в гостиницу, чтобы хоть немного отоспаться. У основателей группы, братьев Кристовских, впрочем, нашлось немного времени и сил, чтобы побывать в отделе этнографии Национального музея Коми. Компанию музыкантам составили мэр города Валерий Козлов и глава совета Сыктывкара Анна Дю, журналисты республиканских СМИ. Гостей познакомили с многовековыми идолами, привезенными с берега Карского моря, фрагментом древней лыжи. Очень быстро проявилась разница в темпераментах братьев-основателей: Владимир остался с экскурсоводом и мэром, активно задавая вопросы об экспонатах и фотографируя их, Сергей ушел гулять по музею самостоятельно на пару с Анной Дю.

По окончании экскурсии братья Кристовские ответили на вопросы журналистов, посетовали на плохую погоду, которая в последнее время часто сопровождает их выступления, пошутив, что в Сыктывкаре «такое прекрасное лето», что они подумывают об отпуске в этих краях, или в Воркуте, где они не так давно были; рассказали о совместном проекте с другими музыкантами: недавно сняли для «Матч-ТВ» клип к песне, написанной Uma2rman к чемпионату мира по футболу, которая стала неофициальным гимном мундиаля, признались, что не любят популярных в шоу-бизнесе тусовок.

Несмотря на явную гастрольную усталость, вечерний концерт музыканты отработали в полную силу, а зрителям не помешал ни холод, ни дождь: все пространство от сцены возле пединститута до музтеатра было занято горожанами. С репертуаром группы, как выяснилось, зрители (даже самые юные слушатели) были знакомы отлично, но предпочтения иногда расходились: одни хором умоляли Владимира Кристовского исполнить один хит, другие старались погромче выкрикнуть название другой песни. Впрочем, большинство было не против послушать «Проститься». Один мужчина в форме десантника столь настойчиво и беспрерывно требовал поскорее исполнить именно эту песню, что Владимир Кристовский, сначала объяснявший, что «Проститься» обычно заканчивается концертная программа, сдался.

Эмоциональный десантник решил подарить артисту свой берет и метнул его в сторону сцены. Берет слегка недолетел, но сердобольная журналистка подобрала его и передала по назначению. Впрочем, к огорчению дарителя, фронтмен группы берет надевать не стал.

Исполнив и «Девушку Прасковью», и ту самую песню о футболе, и другие хиты, музыканты под финал концерта решили спросить у зрителей, что же спеть напоследок? Опять «Проститься»?

– «Налей мне!» – проскандировал с десяток девичьих голосов.

Спев требуемую лирическую композицию, Владимир Кристовский все же решил попрощаться с Сыктывкаром дополнительным хитом, уже не своим, а исполненным много лет назад Аллой Пугачевой на стихи Вероники Тушновой – «А знаешь, все еще будет», с намеком, что Uma2rman не прочь побывать в Коми еще.

Людмила ВЛАСОВА, Марина ЩЕРБИНИНА, Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, Григория ПИЛЯ