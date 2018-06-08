Уважаемые социальные работники Республики Коми, ветераны отрасли! Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Ваша профессия требует безграничной любви к людям, сострадания и отзывчивости. Вы приходите на помощь тем, кто больше всего в ней нуждается: пожилым, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения взрослых, малоимущим и больным. Ваш труд, искренность и самоотдача достойны восхищения.

В Республике Коми работают ответственные, терпеливые и неравнодушные специалисты. Вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых, помогая нуждающимся.

От лица депутатов регионального парламента искренне благодарю вас за ваш непростой, но такой важный и благородный труд!

В этот день хочу пожелать всем социальным работникам и ветеранам отрасли здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия! Счастья вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми