Уважаемые работники и ветераны социальной защиты населения Республики Коми!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Это праздник тех, кто выбрал делом своей жизни помощь людям, которые в ней больше всего нуждаются, – инвалидам, ветеранам, обездоленным детям, многодетным и малообеспеченным семьям. Круг ваших подопечных очень широк, в зоне внимания служб социальной защиты региона находится каждый третий житель республики. И на всех вам хватает внимания, терпения, милосердия, отзывчивости и сострадания.

Мы ценим ваш труд и благодарны за высокий профессионализм и искреннее стремление быть полезными людям. Зачастую в своей работе вы выходите за рамки строгого следования служебным обязанностям и помогаете совершенно бескорыстно, потому что совершать добрые дела – для вас это потребность души и веление сердца. Вы были одними из самых активных участников Года добрых дел в республике, в Год добровольца вы помогаете пожилым гражданам найти себя в движении «серебряных волонтеров». Вы не только сами поддерживаете нуждающихся, но и привлекаете к этому благотворителей, спонсоров, просто активных граждан, тем самым приумножая добро в нашем мире.

В профессиональный праздник я желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемых сил, оптимизма, личного счастья и успехов в вашем благородном деле!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми