Сыктывкарской улице присвоено имя героя чеченской войны

Совет Сыктывкара на своем заседании 6 июня переименовал три городские улицы. Как пояснил начальник муниципального управления архитектуры, городского строительства и землепользования Владимир Осипов, в столице Коми оказались три пары улиц с одинаковыми названиями – Лесная, Сосновая и Слободская.

По предложению городской администрации улицу Лесную, расположенную в Лесозаводе, назвали Дружной (на коми языке – Ёртасян улича), Сосновую в Нижнем Чове – Сельской (Сикт улича), а Слободскую в том же Нижнем Чове – улицей Мищенко.

Имя Олега Мищенко стало известным в городе и республике после его трагической гибели в Чечне. Уроженец Сыктывкара 28-летний лейтенант милиции Олег Мищенко с 1993 года служил в СОБР УБОП при МВД Коми в должности оперуполномоченного. В начале 1995 года его отправили в первую и, как оказалось, последнюю для него служебную командировку в составе сводного отряда СОБРа в Чеченскую Республику. 25 февраля три собровца, в их числе был Олег Мищенко, пошли на «зачистку» частного дома в Грозном от боевиков. Бойцы осмотрели дом, но не обнаружили ничего, кроме влажного полотенца. Однако как только они поднялись на крышу, с чердака соседнего дома по ним открыли шквальный огонь. Один собровец был ранен в руку, а Олег Мищенко погиб.

В честь боевого товарища один из БТРов назвали «Олег». За мужество и отвагу указом президента России Мищенко был посмертно награжден орденом Мужества.

Андрей ЛИСОВ