На связи с президентом

Четыре часа 26 минут продолжалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 7 июня. Во время сбора вопросов к программе, который стартовал 27 мая, и до ее окончания в адрес главы государства поступило около 2,6 миллиона вопросов. Президент в прямом эфире успел ответить на 79 из них.

Технологические достижения позволили обогатить прямую линию с точки зрения географии и объема общения. Российский лидер обсудил с гражданами актуальные вопросы общественно—политической и социально—экономической жизни России, а также международной обстановки. Поступили в адрес главы государства и вопросы от жителей Коми, правда, в эфир не попали.

Семнадцатая начиная с 2001 года прямая линия Владимира Путина принципиально отличалась от всех предыдущих еще и тем, что в режиме онлайн на ней присутствовали руководители федерального и регионального уровней, которых президент приглашал дать свои комментарии относительно поднятых проблем.

Комментируя итоги общения президента со страной, глава Коми Сергей Гапликов особо отметил эту новацию:

– Я благодарен президенту за то, что он пригласил нас к активному участию в прямой линии, которая в этом году приобрела новый формат. Я считаю, что это правильный подход. Поскольку ответственность за решение вопросов на той или иной территории, в отрасли или сфере должен нести в первую очередь ее руководитель.

Глава республики также отметил, что вопросы, прозвучавшие в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным», характерны для многих регионов страны, в том числе и для Коми:

– Люди задавали вопросы злободневные, острые и даже предлагали варианты их решения. Важно, что президент очень внимательно слушал и с глубоким пониманием, знанием цифр и проблематики комплексно отвечал на все вопросы. Мы внимательно изучим темы, которые касаются нашей республики, и примем все необходимые меры для их решения.

Лина ПЕРОВА

Фото urbanlook.ru