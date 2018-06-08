Депутаты Госсовета Коми проинспектировали летние лагеря

Во вторник парламентарии посетили детские оздоровительные лагеря Сыктывдинского района «Чайка», «Орленок» и «Мечта». Они проверили условия пребывания детей в лагерях под Сыктывкаром, организацию досуга, питания, медобслуживания и охраны. Увиденным народные избранники остались довольны, но подметили и те направления, которые требуют усовершенствования.

В рабочей поездке депутатов сопровождали представители министерства образования, науки и молодежной политики, республиканского Центра детско—юношеского спорта и туризма, профильных ведомств и общественных организаций. Первым в программе было посещение лагеря «Мечта», где сейчас отдыхают 136 детей – с 1 июня началась смена спортивно—патриотической направленности «Служу России». Депутаты приняли участие в торжественной линейке, подарили детям подарки и пожелали отдыхающим солнечной погоды, веселого времяпрепровождения, а также найти хороших верных друзей.

После экскурсии по лагерю депутаты отметили, что в корпусах, где живут дети, несмотря на холодную, дождливую и совсем не летнюю погоду, тепло, территория выглядит ухоженной, есть материально—техническая база для проведения спортивно—оздоровительной работы, обеспечивается безопасность воспитанников, пятиразовое питание. Вожатые рассказали, что у лагеря есть своя группа в соцсетях, где выкладываются новости о жизни в «Мечте», родители могут узнавать о том, как их ребенок отдыхает, фактически в режиме реального времени.

Депутат Леонид Вокуев все же подметил недостаток: в реке у лагеря нельзя купаться. Конечно, в такую погоду, какая была на момент визита народных избранников, о плавании в открытом водоеме речь не шла, но надежда на теплое лето все еще остается. А в жару, как отметил член парламента, детей потянет к воде. Директор лагеря Любовь Рочева пояснила, что из—за плохих проб воды купание в ближайшей реке Роспотребнадзор запретил. Леонид Вокуев предложил подумать об устройстве бассейна. Любовь Рочева сообщила, что руководство лагеря об этом уже думает, даже подобрали вариант – сооружение, которое летом можно использовать как бассейн, а зимой как каток. Цена вопроса – 12 миллионов рублей. Депутаты пообещали рассмотреть возможность решения этой финансовой проблемы.

В расположенном по соседству с «Мечтой» лагере Монди СЛПК «Орленок» депутаты недостатков не усмотрели: когда речь зашла о летних «водных процедурах», выяснилось, что в лагере есть два каркасных бассейна.

Директор лагеря «Чайка» Василий Демидович с гордостью похвастался укомплектованным «на отлично» медпунктом и просторным спортзалом, оборудованным скалодромом.

Как рассказал депутатам директор республиканского Центра детско—юношеского спорта и туризма Александр Просужих, в рамках организации летней оздоровительной кампании была проведена большая подготовительная работа. Детские лагеря прошли необходимые проверки. Впервые за последнее время был создан педагогический отряд школьников, которые также будут работать на сменах в качестве помощников вожатых. Был подготовлен широкий спектр тематических смен: спортивные, творческие, технические направления, программы посвященные космосу и покорению Арктики. Отдельно выделяются программы, созданные совместно с Российским движением школьников и патриотическим движением «Юнармия».

Общим минусом лагерей «Мечта» и «Чайка» депутаты назвали большое количество оставшихся свободными мест. В лагере «Мечта», рассчитанном на пребывание 192 детей, в первую смену отдыхают лишь 133 школьника, в «Чайке» занято 180 мест из 300. Обилие свободных мест в «Чайке» объяснили холодной погодой: из—за совсем не летней температуры воздуха некоторые родители не решились отправить детей отдыхать на территории Коми. Также свою роль сыграло введение электронной записи в лагерь: не все родители разобрались в новой системе.

Председатель Госсовета Надежда Дорофеева подчеркнула, что на отдых и оздоровление детей из республиканского бюджета выделено 304 миллиона рублей, средняя стоимость затрат, возмещаемых за счет средств республиканского бюджета, – 937 рублей в день, родительский взнос за путевку при этом составит около пяти тысяч рублей. Для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и одаренных детей из средств республиканского бюджета оплачивается полная стоимость путевки. Поэтому раз для детей предусмотрена возможность отдохнуть, она должна быть использована. Депутаты предложили проработать этот вопрос совместно с органами исполнительной власти, чтобы к началу второй смены в детских лагерях не было свободных мест.

В целом, подводя итоги, депутаты отметили, что во всех трех лагерях видели радостные лица ребят, которые довольны отдыхом, и это самая главная положительная оценка.

Как сообщила Надежда Дорофеева, летний отдых детей находится на постоянном контроле у депутатов Госсовета, после этой поездки впечатления остались самые хорошие, парламентарии лично убедились в том, что для летнего отдыха созданы комфортные условия. Не последнюю роль в организации летнего отдыха детей сыграла подготовка квалифицированных вожатых, проведенная в республике в рамках федеральной программы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Госсовета Коми