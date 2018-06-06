Золото всероссийского конкурса

Лечебно-профилактическое объединение Монди СЛПК получило две награды престижного форума «Здравница-2018».

В жизни комбината лечебно-профилактическое объединение играет важную роль, так как от самочувствия сотрудников напрямую зависит успех компании. Медики уделяют особое внимание охране здоровья, выявляют причины заболеваний, которые характерны для производства, и прилагают усилия для их устранения и минимизации последствий. Ежегодно в санатории-­профилактории ЛПО АО «Монди СЛПК» набираются сил и оздоравливаются сотни сотрудников, как действующих, так и ветераны.

Об объединении знают и далеко за пределами республики. Свои достижения и наработки оно представило на Всероссийском форуме «Здравница-­2018», который проходил с 27 по 29 мая в Кисловодске. Престижное специализированное мероприятие собрало сотни специалистов отрасли: курортологов, медиков, руководителей и специалистов ведущих санаториев страны, экологов, гидрогеологов и бальнеологов, предпринимателей и представителей власти. Во время круглых столов они делились опытом и обсуждали стратегию развития санаторно-курортного комплекса России, а на выставке показали гостям и участникам свои возможности и потенциал. Конкуренция была нешуточной: себя презентовали здравницы с вековой историей и передовыми технологиями. И тем ценнее признание достижений санатория-профилактория ЛПО Монди СЛПК.

Высшую награду – золотую медаль фестиваля – сотрудники объединения получили в номинации «Лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний». Серебряную медаль – в номинации «Лучший санаторий-профилакторий».

– Звание «Лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний» досталось нам заслуженно, – рассказала директор ЛПО Монди СЛПК Нина Долгина. – В этой номинации мы участвовали впервые. Ранее нам не хватало опыта представить наше учреждение в этом направлении. На конкурсе мы презентовали себя не только как профилакторий, а более глобально. Показали, какая работа проводится с сотрудниками комбината в плане поддержки и укрепления здоровья, как создавалась отлаженная схема взаимодействия с медслужбой, какую работу ведут цеховой фельдшер и терапевт, с какими рисками работаем. Безусловно, мы очень рады таким наградам, а золотой медали – особенно.

Заведующая лечебным отделением санатория-профилактория врач-терапевт Евгения Осипова и заместитель директора ЛПО по маркетингу Вера Бендер, которые и представили нашу здравницу на фестивале, вернулись с новыми знаниями и опытом. Это даст новый импульс в развитии программ и направлений учреждения как реабилитационной, так и профилактической направленности.

Полученные награды не единственные в копилке ЛПО Монди СЛПК. В 2009 году объединение было награждено золотой медалью Всероссийского форума «Здравница», а серебро брало на аналогичных форумах дважды – в 2011 и 2015 годах. Также санаторий отмечали дипломами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах.

Игнат ПОПОВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА