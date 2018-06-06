В гостях у лесопромышленников

С 4 по 8 июня в Коми гостят представители российских и зарубежных компаний, производящих оборудование для лесной промышленности и биоэнергетического производства. В эти дни они посещают предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией древесины, в том числе древесной некондиции – горбыля, щепы, коры, опилок.

Визит организован информационно-аналитическим агентством «ИНФОБИО», журналами «Международная энергетика» и «ЛесПромИнформ» при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Ранее такие поездки уже организовывались в регионы Северо-Запада России, Сибири. Коми выбрана как один из регионов, где активно развивается биоэнергетика.

Программа поездки подразумевает в основном посещение предприятий, находящихся на территории Сыктывкара или поблизости от него, чтобы пообщаться с производителями оборудования могли промышленники, работающие в других районах Коми. Их пригласили на круглый стол, прошедший 5 июня в администрации правительства региона, где они могли задать все интересующие их вопросы, обменяться контактными данными и, возможно, заключить предварительные соглашения о сотрудничестве. Как отметил на этой встрече министр промышленности Коми Николай Герасимов, особенно важно, что сейчас в республике развивается переработка отходов лесной промышленности. Если раньше все шло на свалку, то сейчас это часть промышленной цепочки. А открытие пеллетных котельных в маленьких населенных пунктах позволяет отказаться от дорожающего мазута.

По словам руководителя «ИНФОБИО» Ольги Ракитовой, пеллетное производство может не только решить вопросы с утилизацией древесных отходов и топливом для котельных, но и стать дополнительной доходной статьей для лесной промышленности: сейчас российские топливные гранулы охотно покупают за рубежом. Активно приобретают их страны Скандинавии, растет спрос в Азии. Дополнительный бонус – в России сейчас существует система поддержки производителей пеллет – компенсируется до 80 процентов стоимости доставки товара к покупателю.

5 июня гости посетили Сыктывкарскую ТЭС в Лесозаводе, работающую на отходах, один из производственных объектов ООО «Лузалес». 6 июня делегация отправилась на предприятия «СевЛесПил», Монди СЛПК и «Парма ПЭВ».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА