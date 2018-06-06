В бюджет Коми внесут поправки

На последней в нынешнем политическом сезоне сессии Госсовета, которая состоится 26 июня, депутаты рассмотрят около двух десятков вопросов. Ключевой из них – внесение поправок в республиканский бюджет. Глава региона Сергей Гапликов и спикер парламента Надежда Дорофеева обсудили повестку предстоящего сессионного заседания.

В ходе встречи отметили, что работа по утверждению параметров главного финансового документа проводится в рамках конструктивного взаимодействия депутатского корпуса с органами исполнительной власти республики.

– Мы выполняем обязательства по выплате заработной платы, продолжаем реализацию республиканской программы оздоровления финансов, реализуем инвестиционные проекты, развиваем социальную сферу, отрасль здравоохранения, культуры и решаем многие другие вопросы. Мы изыскиваем на это как собственные, так и федеральные средства, формируем дополнительные источники, ведем комплексную работу с нашими налогоплательщиками. Поэтому очень важно учесть каждый рубль, каждую копейку, оптимально использовать все имеющиеся ресурсы и возможности для решения наших основных задач, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА