Двойной праздник

В Сыктывкаре создан оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. О том, какие развлечения ждут сыктывкарцев и гостей столицы Коми в этот день, рассказала на общегородской планерке 5 июня заместитель столичного мэра Елена Семейкина.

Традиционно праздничные мероприятия 12 июня начнутся с шествия трудовых коллективов и шествия национально-культурных автономий «Парад дружбы народов России». Сбор и построение в 11.40 возле торгового центра «Аврора». Колонна участников пройдет по улице Коммунистической до Театральной площади, где перед корпусом СГУ (бывшим новым корпусом пединститута) установят сценический комплекс. На этой временной сцене состоится торжественное открытие праздничных мероприятий с участием представителей города и республики. По окончании открытия – с 12.30 до 14.00 – республиканский фестиваль-марафон хореографических коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звания «народный» и «образцовый».

С 14 до 15 часов с концертной программой перед своими земляками выступит ведущий солист Пражской государственной оперы Дамир Басыров. С 15 до 17 часов всех приглашают на концерт третьего городского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей «Козырек». В нем примут участие группы «Время Союза», «Пламя 21» и другие. С 19 до 20 часов на той же сцене у корпуса СГУ на улице Коммунистической запланирован концерт участников проекта «Поющий Север». На противоположной стороне дороги, возле памятника Ивану Алексеевичу Куратову, развернется республиканская выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов «Мастеровая улица». А на Коммунистической – от здания академии наук до Первомайской – пройдет вторая городская выставка-ярмарка хендмейда «Феерия творчества», где все желающие смогут продемонстрировать свои хобби – от бисероплетения до резьбы по дереву.

С 12 до 18 часов территорию «под часами» возле центрального бассейна предоставят молодежи для проведения фестиваля молодежных культур. Будут работать интерактивные площадки: презентационная площадка в области робототехники и виртуальной реальности, фан-зона для фанатов научной фантастики, фестиваль уличной еды, настольные и другие игры, площадка молодежных спортивных направлений – брейк-данса, боевых искусств, фитнеса, исторической реконструкции. На сцене с 12 до 18 часов зрители увидят танцевальные баттлы, а также концертную программу творческих коллективов и национально-культурных автономий «Россия многоликая». В течение дня здесь пройдет и городской конкурс тематических фотозон «Инстаград».

С 12 до 16 часов возле Дома быта состоится второй городской фестиваль настольных, подвижных, интеллектуальных и других игр «ИграйГород», а также акция «Читающий Сыктывкар». Возле памятника букве «Ö» по Бабушкина, 31 фестиваль «Сохраняя народные традиции» соберет представителей городских землячеств. Также в этот день радушно распахнет двери картинная галерея «Пейзажи Севера», где в 12.30 откроется персональная выставка работ словацкого фотохудожника Ладислава Стругара. 12 июня посетители выставки смогут посмотреть ее бесплатно.

Общегородской спортивной площадкой 12 июня станет Стефановская площадь. В 13 часов вниманию горожан предложат шоу «Силовой экстрим». На аллеях возле памятника Ленину развернут работу интерактивные спортплощадки: кроссфит, стрельба из лука и арбалета, ориентир-шоу, шахматы, гигантские шашки, скалолазание, детская анимация. Также пройдет акция «Запишись в спортивную школу». Представят и автомобили ведущих производителей. С 15 часов начнется подготовка к «Велоночи-2018». Для детей предусмотрен развлекательный блок: батуты, велогородок и так далее. Акция продлится до 22.00. Торговые ряды ярмарки «Лето-2018» развернутся с 10 до 19 часов. Возле Ростелекома и на улице Кирова будут организованы фудкорт-зоны «Обед под открытым небом», шашлыки, выпечка и многое другое.

Не менее интересная программа в этот день запланирована в Кировском парке. В 12 часов там начнут работу экологические площадки приютов «Кошкин дом», «Друг», «Зеленая рокировка» – по обмену растениями, «Зеленая зона» – площадка института естественных наук, «Лесная опушка» – площадка общества лесоводов, «Все танцы здесь!» – танц-микс от школы танцев «Арена-S». Площадка «Дари добро», посвященная Году добровольца, соберет волонтеров разных направлений деятельности. Там же проведут молодежный флешмоб «Русь танцевальная – 2018» и презентацию студенческих отрядов. Организуют детский веревочный городок и рисование на асфальте. Возле памятника «Сердце» пройдет концертно-развлекательная программа «Сердце Сыктывкара» с участием творческих коллективов, с детской анимацией и мастер-классами. На зеленой зоне набережной артисты Санкт-Петербургского цирка покажут чудеса эквилибристики, шоу мимов и выступление пародиста. Предусмотрены и гужевые прогулки по городу в сопровождении экскурсовода.

В Эжвинском районе в этот день в 10 утра на стадионе спорткомплекса «Бумажник» стартует второй открытый фестиваль «Игры настоящих мужчин».

Завершит праздник концерт звезд российской эстрады, который начнется в 20.00 на Театральной площади. В этом году своим творчеством сыктывкарцев и гостей столицы порадует группа «Уматурман». Концерт продлится до 21 часа.

Галина ГАЕВА