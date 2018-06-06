«Апрельские поручения» – ориентир в работе муниципалов

Для органов исполнительной власти в муниципалитетах «апрельские поручения» главы Коми Сергея Гапликова – это прежде всего руководство к действию. Об этом в комментариях «Республике» заявили руководители администраций городов и районов региона.





Исполняющий обязанности главы муниципального района «Сосногорск» Сергей Дегтяренко отметил, что основной посыл всех поручений Сергея Гапликова – улучшение качества жизни жителей региона:

– Причем эта задача понимается в самом широком смысле – начиная от развития системы здравоохранения и закачивая привлечением инвестиций в регион. Абсолютно справедливо, что все эти направления должны реализовываться комплексно. Поэтому идею главы региона объединить стратегические задачи в единый список считаю важным управленческим решением.

По словам руководителя администрации, это еще и очень конкретные задачи, своего рода дорожная карта первоочередных мероприятий:

– Понятно, что жителей прежде всего волнуют те пункты, которые напрямую касаются их территорий. Сосногорский район неоднократно упоминался в докладе. Так, например, строительство тепличного комплекса «Сосногорский» – это масштабный проект для всей республики, его реализация решит важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности нашего региона. И, конечно, ввод этого объекта в эксплуатацию позволит существенно повысить качество жизни сосногорцев. Ведь тепличный комплекс – это не только 250 новых рабочих мест, но еще и новый импульс к развитию городской инфраструктуры. «Апрельские поручения» охватывают все сферы жизни, а их исполнение будет находиться на личном контроле Сергея Анатольевича. Для того чтобы в полном объеме и со всей ответственностью выполнить поставленные задачи, надо начинать работу уже сегодня.

Глава администрации Усинска Станислав Хахалкин также рассказал, что главным ориентиром для мэров городов в списке «апрельских поручений» Сергея Гапликова является комплексная работа по созданию комфортных условий проживания населения республики, а это понятие охватывает все сферы жизни.

– Например, в сфере здравоохранения для нас очень важно и актуально укрепление материальной базы городской детской поликлиники, то, что получает новое дыхание программа «Земский доктор», в рамках которой врачам выплачивается миллион рублей подъемных, а фельдшерам – 500 тысяч рублей. Мало того, мы работаем совместно с «ЛУКОЙЛ-Коми», и все вы знаете, что будут строиться две амбулатории – в поселке Мутный Материк и селе Шельябож. Такие меры позволят закрепить специалистов-медиков в селах.

Другой важной проблемой для муниципалитетов являются дороги. Станислав Хахалкин напомнил, что в числе 55 поручений главы Коми – приложить максимальные усилия для того, чтобы передать дорогу Сыктывкар – Нарьян-Мар в собственность федерального центра. Это важно не только с точки зрения содержания дороги, но еще и потому, что только за счет федерального центра могут быть реализованы такие дорогостоящие проекты, как строительство моста через Печору.

Ждут усинцы и реконструкции аэропортового комплекса. Благодаря тому, что городу удалось войти в соответствующую программу, эти работы запланированы на 2019-2020 годы.

– Я как бывший законодатель понимаю, что многие поставленные задачи невозможно решить без федерального центра, и значит, необходимо взаимодействие с федералами, правительством и Госдумой, – резюмировал Станислав Хахалкин.

Галина ВЛАДИС, Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru и «Комиинформ»