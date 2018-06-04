Комплименты от Ростелекома

«Ростелеком» в Республике Коми проводит акцию «Комплимент» для абонентов* мобильной связи.По условиям акции: абоненты, которые своевременно** оплачивают мобильную связь «Ростелекома», каждый месяц получают в подарок дополнительный пакет минут и дополнительный пакет мобильного интернета.

Бонусы начисляются в течение двух лет с момента подключения к акции. Абоненты имеют возможность получать ежемесячно 50 дополнительных минут звонков и до 10 Гб мобильного интернета.

Чтобы принять участие в акции необходимо набрать USSD-команду: *100*376*1# или отправить SMS на номер 100 с текстом 376*1. Для проверки статуса участника – USSD-команда *100*376*2# или SMS на номер 100 с текстом 376*2. Подключиться к акции можно по 31 июля 2018 года. Главное – вовремя оплачивать услуги мобильной связи по своему тарифу.

«Комплимент» – это способ сказать «спасибо» клиентам, которые выбирают мобильную связь нашей компании, – отметил директор по работе с массовым сегментом Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лобанов. – Абонентская база по данному виду услуги стремительно растет благодаря тому, что все пользователи мобильной связи компании получают скидки на домашний телефон и интернет, бесплатные звонки на стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома» всей России».

Кроме того, компания обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, бесплатное сохранение номера при переходе от другого оператора и круглосуточную техническую поддержку.

Узнать более подробную информацию об акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 181-1888.

*Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома».

**Своевременной оплатой считается наличие на балансе суммы, достаточной для списания абонентской платы в соответствующие сроки.

РОСТЕЛЕКОМ