Греческие праздники – дань традициям Эллады

Жители Греции любят и умеют весело, ярко отдыхать. А потому национальные и христианские праздники в стране отмечаются массово, с шествиями, парадами, фестивалями. Можно попасть с корабля на бал, застав в период своего отдыха одно из праздничных событий. Поклонники ярких феерий из Екатеринбурга, Уфы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара syktyvkar.onlinetours.ru и других уголков бескрайней России специально изучают календарь праздничных событий Греции, чтобы принять в них участие, тем самым лучше познакомиться с национальными традициями и культурой страны и наполнить отпуск новыми впечатлениями.

Естественно, что Новый год отмечается повсеместно. Однако первого января колоритно проводится фестиваль, посвященный Святому Василию. Богоявление по традиции чтят шестого января. На Крещение греки так же, как и русские окунаются в прорубь, правда, вода в это время здесь теплее, чем у нас на Родине. За три недели до соблюдения Великого поста отмечают Апокриатику – феерический фестиваль с маскарадными шествиями, театрализованными и танцевальными выступлениями. В Чистый понедельник у греков существует традиция – запускать змеев из бумаги в небо.

Самым важным православным праздником в стране признана Пасха. Планируя свой отпуск в этот период, следует позаботиться о бронировании номеров в гостиницах заранее onlinetours.ru/oteli/greece, из-за огромного наплыва туристов. На Пасху принято отправляться в паломнический тур по святым местам Эллады. День Независимости – главнейший греческий государственный праздник, истоки которого уходят в 1821 год, в период начала восстания против турок. По всей стране проходят военные парады, играет музыка, проводятся маскарады и театрализованные шоу.

Самые красочные, веселые и зажигательные греческие фестивали проводятся в разгар пляжного сезона. В честь Св. Константина и Елены 20 мая устраиваются народные гулянья. В этот же период отмечается Пировассия в южной части страны. В июле проводится музыкальный фестиваль в Афинах, фестиваль вина в Ретимноне. На живописном острове Кос празднуется Олимпия. В августе можно застать необычный праздник притворства, который отмечается в деревушке Мочос. На изумрудном острове Карпатос чествуется яркими шествиями день Иоанна Крестителя. В середине сентября отмечается Крестовоздвижение, как символ завершения лета.

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