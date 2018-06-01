За победой на Кубань

В «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», состоялся тринадцатый смотр-конкурс профмастерства «Лучший по профессии».

За победу и право в дальнейшем представлять предприятие на межрегиональном конкурсе среди дочерних обществ компании «Роснефть» в Краснодаре боролись 50 лучших работников Общества.

Работу участников оценивало жюри, в состав которого вошли руководители и ведущие специалисты структурных подразделений предприятия.

Лучших выявляли среди операторов по добыче нефти и газа (ДНГ), электрогазосварщиков, машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, слесарей по ремонту технологических установок (РТУ), операторов технологических установок (ТУ) и операторов ТУ (обезвоживающих и обессоливающих установок – ООУ), лаборантов химического анализа в двух номинациях – «Нефтедобыча» и «Нефтепереработка», а также среди бригад по ремонту и эксплуатации электрооборудования.

Открывая смотр-конкурс, генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга отметил значимость состязаний в профмастерстве не только для каждого отдельно взятого конкурсанта, но и предприятия в целом, ведь профессионализм сотрудников – залог эффективного решения поставленных задач и развития производства. Владимир Шульга пожелал участникам успешно пройти все испытания и достойно представить свои коллективы на смотре-конкурсе среди коллег «РН – Северная нефть», а в дальнейшем – на уровне НК «Роснефть».

Как и прежде, конкурсная программа состояла из теоретического и практического этапов. С тестом, включающим вопросы из области профессиональных знаний и компетенций, техники безопасности, технологии производства, правил эксплуатации и технологических характеристик оборудования, а также оказания доврачебной помощи, участники справились без особых затруднений. Результаты теста выявили лидеров. Большинство из них оказались на высоте и во втором туре, демонстрируя свое мастерство при выполнении практической задачи.

Участники должны были выполнить работу, которая им хорошо знакома и является неотъемлемой частью их профессиональной деятельности, при этом качество проведения всех операций – объективное свидетельство профессионализма конкурсанта.

Задание для бригад по ремонту и обслуживанию электрооборудования включало несколько этапов. Помимо прохождения теоретического тестирования с помощью компьютерной программы, электромонтерам следовало осуществить профилактический контроль устройства релейной защиты и электроавтоматики, а также вторичных цепей присоединения 6 кВ, установить раскрепляющее устройство на опору, снять с опоры ВЛ 6 кВ «пострадавшего» от электрического тока и оказать ему первую помощь.

Машинисту насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, как и в прошлом году, предлагалось остановить насосный агрегат, заменить сальниковую набивку и запустить ЦНС в работу. Операторам ТУ в номинации «Нефтепереработка» – пустить в работу насос и перейти на резервный насосный агрегат на установке переработки нефти.

Операторам обезвоживающих и обессоливающих установок после проведения подготовительных процедур следовало подняться на крышу резервуара, определить его базовую высоту и произвести замер уровней жидкости и раздела фаз с помощью специальных рулеток.

Профессионализм электрогазосварщиков проверялся в процессе ручной дуговой сварки неповоротного стыка трубы («катушки»). Слесари РТУ демонстрировали мастерство, занимаясь центровкой насосного агрегата ЦНС 180х85. В качестве задания для лаборантов было определение массовой доли серы по ГОСТ методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

Операторам по добыче нефти и газа нужно было заменить вентиль пробоотборника на устьевой обвязке скважины.

Все участники постарались выполнить работу качественно, точно соблюдая технологическую карту задания и требования безопасности. В итоге лучшими в своих профессиях стали: электрогазосварщик Виталий Столяров (ЦЭТ), машинист по закачке рабочего агента в пласт Михаил Селиванов (ЦППН), оператор ДНГ Александр Вовчина (ЦДНГ-1), оператор ТУ Алексей Мерзляков (ЦППиСН), оператор технологических установок (ООУ) Михаил Беляков (ЦППН), слесарь РТУ Сергей Батманов (ЦППН), лаборанты химического анализа Алена Смирнова (нефтепереработка) и Евгения Пономарева (нефтедобыча), а также бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования в составе Александра Рожина, Виталия Иванова и Александра Утробина.

На церемонии награждения генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга поздравил участников конкурса с завершением соревнований и вручил заслуженные награды.

Компания «Роснефть», ее дочерние структуры, в том числе и «РН – Северная нефть», особое внимание уделяют вопросам обеспечения безопасности производства и охраны труда. Поэтому впервые в рамках конкурса в каждой номинации были выявлены победители в направлении «Безопасный труд» – участники, сумевшие справиться со всеми заданиями, строго соблюдая все и корпоративные стандарты, и требования промышленной безопасности. Кроме того, желающие могли поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему и получить поощрительные призы за умелые реанимационные действия.

Пресс-служба «РН – Северная нефть»