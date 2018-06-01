Ввод жилья в Коми вырос более чем в два раза

Объем ввода жилья с начала года по состоянию на 1 мая 2018 года составил 99,7 тысячи квадратных метров жилья, показатель увеличился в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

– Мы отмечаем рост объемов жилищного строительства за счет большого количества ожидаемых к сдаче в 2018 году многоквартирных жилых домов на территории Сыктывкара, в том числе ввода в эксплуатацию перенесенных объектов и досрочной сдачи объектов. Надеемся, что эта положительная тенденция сохранится, – прокомментировал министр строительства и дорожного хозяйства республики Сергей Двуреченский.

В регионе плановое значение по вводу жилья в 2018 году составляет 251 тысячу квадратных метров. Как отметил глава Коми Сергей Гапликов в апрельском докладе Государственному Совету, республика будет наращивать объемы строительства жилья и в последующие годы. Правительство продолжит оказывать содействие гражданам в улучшении жилищных условий путем оказания мер господдержки в рамках государственных программ Коми.

Игорь ПЕТРОВ