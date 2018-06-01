Тернии печатных СМИ

На медиафоруме «Местные» развернулись бурные дискуссии о будущем газет

В столице Коми завершил свою работу двухдневный медиафорум «Местные: в чем наш потенциал?». Его участники – главные редакторы местных и региональных СМИ, журналисты, студенты и преподаватели профильных факультетов вузов и ссузов – совместно с федеральными экспертами обсудили проблемы, с которыми сталкиваются печатные издания, прежде всего районки.

В первый день площадкой для дискуссий стал Дом дружбы народов, а весь второй день был посвящен молодежной аудитории – лекции и панельные дискуссии прошли в Сыктывкарском университете имени Питирима Сорокина.

В числе самых интересных оказалось общение представителей региональных СМИ с первым заместителем председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александром Малькевичем. Московский эксперт сначала перечислил общеизвестные проблемы региональной прессы, а затем попросил журналистов дополнить этот список местными реалиями.

Как отметил выступавший, какие-то вопросы актуальны повсеместно, а какие-то – только в отдельных регионах. Например, в ряде субъектов уже развернулась нешуточная война между печатными СМИ и блогерами, поэтому журналисты просят законодателей смягчить трактование позиций по экстремизму. Газетчики в данном случае оказались беззащитными – в редакцию могут нагрянуть Роскомнадзор, ФАС и прочие службы и оштрафовать за любое некорректное высказывание. Зато какой-нибудь блогер безбоязненно пишет в интернете все, что ему вздумается, привлекает тем самым большую аудиторию и снимает рекламные «сливки» без каких-либо материальных затрат и ответственности.

Одна из самых обсуждаемых проблем – тяжелое финансовое состояние районных газет. Заработки местных репортеров мизерные, поэтому журналистское сообщество единодушно во мнении: несправедливо, что работники районных изданий не подпадают под майские указы президента. Чем они хуже учителей и врачей? Или их миссия менее важна?

Следующая проблема – экологический сбор, взимаемый с печатных СМИ. Сами газетчики уже с этим смирились, но искренне не понимают, почему же такой сбор не платят производители пластмассовой тары. Получается, что печатная продукция вреднее пластика?

Напомнил эксперт и о несовершенстве законодательства о выборах. Сотрудник СМИ, который хочет баллотироваться в депутаты, обязан на период избирательной кампании взять отпуск за свой счет. Наверное, поэтому среди участников выборов так мало журналистов – они предпочитают не терять свою месячную зарплату.

К слову, в этом году в ходе президентской кампании возникли проблемы и у некоторых региональных телеканалов.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала их за то, что они слишком часто крутили ролики с призывом прийти на выборы. По закону объем рекламы в СМИ не должен превышать 15 процентов от газетных площадей и эфирного времени, а ФАС включила сюда и социальную рекламу. Теперь, как констатировал эксперт, руководитель телеканала, «обжегшись на молоке, будет дуть на воду» – откажется размещать в эфире социальную рекламу.

С большим вниманием участники форума выслушали информацию о новой награде – звании «Заслуженный журналист России». Такое предложение прозвучало в День печати на встрече с Владимиром Путиным. Но закономерно возникает вопрос, какой будет процедура представления к этой государственной награде. На любом этапе журналиста, выдвинутого редакцией, могут «задвинуть»: мэр города – за критические статьи, в администрации губернатора – за независимость и так далее. Так что эта тема требует дальнейшего обсуждения.

Предлагается также ввести критерии эффективности работы руководителей СМИ. Это послужит им защитой от произвола учредителей, которые могут уволить редактора газеты, ориентируясь не на его профессиональные качества, а, например, чтобы трудоустроить «нужного человека». В список критериев можно включить победы в журналистских конкурсах, индекс цитируемости издания, проведение различных акций и так далее. И, напротив, критерием не должна быть экономия.

– Качественные материалы стоят дорого. Значит, должен быть госзаказ на развитие позитивных практик, – подчеркнул Александр Малькевич.

В свою очередь участники медиафорума дополнили список федерального эксперта местными примерами.

Директор издательского дома «Печорское время» Раиса Глущенко посетовала, что хотя районки стремятся участвовать в грантовых конкурсах, чтобы решить многочисленные финансовые проблемы, но именно из-за этих проблем и не могут получить гранты. Издание, имеющее даже копеечный долг, к конкурсу не допускается. Получается замкнутый круг. Александр Малькевич пообещал донести эту проблему до главы региона.

Журналист Валерий Черницын спросил федерального эксперта, ведется ли мониторинг так называемых спам-газет. Речь идет об изданиях, живущих за счет рекламы, которые распространяются бесплатно и тем самым нечестно конкурируют с настоящими газетами. Московский гость предположил, что отрегулировать этот рынок невозможно, но сыктывкарский коллега возразил: если трактовать подобные действия как навязанную услугу – человек не покупал эту газету, ее опустили в почтовый ящик бесплатно, – то можно было бы воздействовать на таких дельцов через ФАС.

В разгар дискуссии микрофон попросил студент журфака СГУ и заявил, что не понимает, почему на медиафоруме разговор идет о печатных СМИ, которые в 2018 году уже неактуальны.

Александр Милькевич напомнил молодому человеку, что печатная пресса пользуется спросом у людей старшего поколения и у жителей глубинки, где до сих пор еще нет интернета. Никто не спорит – за интернетом будущее, и надо переводить печатные СМИ на онлайн-платформы. Только для такой модернизации нужны серьезные вложения. Надо не сокращать расходы на СМИ, а вкладываться в новые технологии, закупать компьютеры, переводить районки в виртуальное пространство.

В то же время у печатных средств массовой информации, которые работают по старинке, не отнимешь таких важных качеств, как ответственность за написанное и проверка информации. А в интернете в погоне за трафиком часто ссылаются на некие анонимные источники, и по цепочке разлетаются фейковые новости, в которых правды ни на грош. Именно такого рода информация появилась в интернете по поводу самого Александра Милькевича – якобы его пригласили стать министром по СМИ Псковской области. К несчастью, оплошность допустила и одна из местных газет, перепечатавшая «новость», затем еще одна, а потом обнаружилось, что это фейк.

За печатные СМИ заступилась и директор «Печорского времени» Раиса Глущенко:

– Газета не такая мобильная площадка, как интернет, но это ответственная площадка. Мы отвечаем за то, что публикуем, но я ни разу не слышала, чтобы за ложь ответил блогер.

Затем слова попросила еще одна представительница районной печати.

– Отпечатанные на бумаге газеты любит не только старшее поколение, но и молодежь. По крайней мере, районку, где я работаю, читают люди разных возрастов, – заявила молодая журналистка.

Глава республики Сергей Гапликов встретился в неформальной обстановке с федеральными экспертами, выступавшими на медиафоруме, и поддержал предложение проводить его ежегодно.

Напомним, медиафорум организован Общественной палатой Коми при поддержке Общественной палаты России и администрации главы республики.

Галина ВЛАДИС

Фото Виктора БОБЫРЯ