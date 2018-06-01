Современный меценат

Усть-вымский пенсионер пожертвовал миллион детскому соццентру

Одинокий пенсионер Евгений Попов из села Айкино Усть-Вымского района подарил все свои накопления местному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. Миллион рублей пойдет на покупку мебели, техники, игрушек и прочих необходимых вещей для детей. Журналисты «Республики» побывали в Усть-Вымском районе, чтобы пообщаться с современным российским меценатом, а также посмотреть соццентр, которому он сделал щедрый подарок.

Скромная обитель

Евгений Васильевич Попов живет один в родительском доме, возведенном руками его отца в 1930 году. Дом хоть и покосился немного от времени, но простоит еще не один год. Раньше строили на века. Внутри все наполнено духом аскезы. Здесь нет места роскоши, нет тех вещей, что так притягивают стяжателей. Это тихая гавань, где все на своих местах, в комнате с большой русской печью опрятно и по-монашески скромно.

Хозяин жилища встретил гостей с радостью, сказал, что с удовольствием ответит на все вопросы. Он много шутил и смеялся, травил байки о том, как в годы Великой Отечественной войны близ Айкино садился немецкий гидроплан типа «Юнкерс», а воды Вычегды с целью уничтожения важных партийных объектов бороздила фашистская субмарина. Вспомнил, как в детстве вместе с сельскими мальчишками они даже находили отличительные знаки войск Кригсмарине на берегу реки. Но когда речь зашла о пресловутом миллионе, начал отвечать скупо, почувствовалось, что слава благотворителя ему была не нужна. Деньги, заручившись поддержкой товарища, выступившего доверенным лицом, он перевел еще в январе и не хотел афишировать благородный поступок. Все открылось, когда в детском соццентре, куда поступила огромная по сельским меркам сумма, стали выяснять, кто этот добрый человек. Дальше – цепная реакция, так как в селах информация расходится быстро.

Коренной житель Айкино Евгений Попов пошел в первый класс, когда началась война, его отца забрали на фронт. Со второго класса, пока отец воевал, он выполнял всю мужскую работу по домашнему хозяйству. Младшие сестра и брат умерли от скарлатины еще до войны, и ему, единственному ребенку в семье, пришлось быстро повзрослеть. Отец Василий Григорьевич Попов получил тяжелое ранение в боях за Синявинские высоты и потом всю жизнь ходил, опираясь на трость.

– В жестоком сражении погибло почти все отделение, даже женщина-фельдшер. Мой отец получил ранение бедра. Командир взвода спас ему жизнь. Он где-то нашел лошадь, привязал его к седлу, и она нашла дорогу к своим. Спасителя отец помнил всю жизнь, во время всех застолий поднимал тост за капитана Козьмина из Вологды, – поведал собеседник издания, аскетичный благотворитель из рода долгожителей. Отец прожил 88 лет, мать 92 года. Ему сейчас 85. С 21 года, окончив Коми пединститут, до 60 лет проработал учителем истории в родном селе. На девятом десятке этот благородный человек сохранил ясность ума и твердую память. Вспоминая беззаботную довоенную жизнь, рассказывает про Пантелеймона Калимова, который жил в соседнем доме и ушел на фронт, а вернувшись, стал учителем начальной военной подготовки.

– Уроки военного дела любили больше всего, какая там зоология или что-то еще такое, – рассказал мужчина. – Был один урок в неделю, и каждый раз он становился событием. Однажды учитель зашел в класс с настоящей винтовкой, сказал, будете ее изучать.

Современный российский меценат помнит и ректора пединститута Николая Васильевича Шуктомова, согласившегося отправить молодого учителя в родное село, куда тот стремился после окончания вуза, и директора школы Владимира Ивановича Попова, содействовавшего во всем на первых порах.

Друг Володя

Со здоровьем у Евгения Попова есть проблемы, пенсионер почти не выходит на улицу. Передвигаться тяжело из-за болей в суставах. Сказалось непростое детство, когда нужно было ходить на большие расстояния в мороз, да и сорок лет работы, стоя у доски, тоже благотворно не повлияли. Передвигаясь по дому, он опирается на трость, сделанную когда-то отцом. Вся мебель в доме – ручной работы, ведь Василий Григорьевич Попов был талантливым столяром. Даже рама для зеркала – дело мастера.

– Раньше висело над обеденным столом, но недавно где-то вычитал, что нельзя есть напротив зеркала, и перевесил, – показывая на зеркало, пояснил мужчина.

Советский радиоприемник «Москвич» тут обычно почти не умолкает, реже Евгений Попов смотрит телевизор, который стоит в углу комнаты, накрытый скатертью по старинке. По его словам, он часто слушает радио по ночам, потому что в это время почему-то программы всегда интереснее. Следит в основном за политическими новостями. Отвечая на вопрос о курсе президента России, говорит так:

– Молодец он. Так и надо с этими так называемыми европейскими «друзьями».

Благотворитель рассказал, что копил деньги с 1954 года, то есть с самого начала трудовой деятельности. Для перевода миллиона рублей, а вообще-то реальная сумма больше, но пенсионер просил не уточнять эту мелочь, надо было найти надежного человека, чтобы, как говорит он, «подтвердить деньги». Воочию увидеть миллион ему не довелось, но директор центра приходила и показывала бумаги с перечнем того, что собираются приобрести.

Тот, кого Евгений Попов назвал верным и проверенным временем товарищем, встретил журналистов «Республики» вместе с супругой. Пригласив в дом, в Айкино первым делом предлагают чай, встречают гостей радушно. Владимир Васильевич и Диана Евгеньевна Каракчиевы рассказали, что Евгений Попов все-таки не совсем одинок, ведь у него есть родной брат Владимир, но о нем он предпочитает не говорить.

Владимир Каракчиев пояснил, что жить аскетом Евгений Попов привык уже давно. На вопрос, не холодно ли в доме, меценат всегда отвечает, что тепло, а протапливать печь не доверяет никому, все делает сам. По дому в холода часто ходит в телогрейке, поэтому и топит несильно. Это для гостей он надел костюм.

– О себе он никогда не беспокоился, – сказала Диана Каракчиева. – Уже после выхода на пенсию ему давали однокомнатную благоустроенную квартиру, но наотрез отказался. Ему ведь отец наказал жить в родном доме.

Долгое время Владимир Каракчиев работал вместе со своим односельчанином в школе, преподавал физкультуру. В этом году ему исполнится восемьдесят, но он бодр и весел, до сих пор регулярно занимается спортом, ездит на лыжные старты в Большелуг. Не так давно с отличием сдал нормативы комплекса ГТО в своей возрастной категории. На стене висят гроздья наград. Вспоминая годы работы с Евгением Поповым, он говорит, что за сорок лет в школе друг не опаздывал, не выпивал, историка уважали и воспитанники, и коллеги. Теперь, будучи полным сил, этот человек чувствует ответственность за старшего товарища, чье здоровье пошатнулось:

– Созваниваемся почти каждый день, захожу к нему часто. Соцработник приходит три раза в неделю.

По поводу пожертвования отвечает, что даже не пытался переубеждать или как-то отговаривать Евгения Попова от, быть может, опрометчивого поступка, ведь если у человека есть возможность помочь, то почему бы нет.

– Да он ведь особо не советовался, просто сказал, что надо перечислить деньги, и все. Оформили нотариальную доверенность. Пришлось побегать с документами, то одно не так было, то другое. Сумма-то большая.

Чужих детей не бывает

Удивительно слышать о том, что простой сельский пенсионер подарил госучреждению миллион, да еще во времена, когда чуть ли не еженедельно новостные сводки «радуют» коррупционными скандалами с участием чиновников разного ранга. Потерявшие остатки совести люди доходят до того, что прячут присвоенные миллионы в холодильниках или, вымогая, называют крупные суммы «стаканами», как бывший мэр Ярославля.

Мотивируя благородный поступок, собеседник издания сказал напоследок, что жизнь так уж сложилась – испытать радость отцовства не получилось. Именно поэтому и решил помочь детскому соццентру, который находится в двадцати пяти километрах от Айкино. Идея родилась после прочтения маленькой заметки в районной газете «Вперед», где под заголовком «Чужих детей не бывает» трогательно описывается жизнь попавших в трудную ситуацию детей, а на фото улыбаются те самые малыши, держа в руках кукол и машинки.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних приезжему человеку найти не так просто, находится в деревне Яг, больше известен в этих местах по старому названию «Гаврош». В соццентр попадают дети в возрасте от трех до восемнадцати лет со всего Усть-Вымского района. Это ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В просторном двухэтажном здании журналистов встретила социальный педагог Галина Стрюкова, исполняющая обязанности находящегося в командировке директора.

Галина Стрюкова устроила целую экскурсию по соццентру: везде чистота и порядок, сделан хороший ремонт, повсюду новые игрушки и поделки детей. На первый взгляд вроде бы всего хватает, но такие центры есть в каждом районе и в любом не откажутся от той или иной помощи. Например, экскурсовод показала детские стулья, которые кажутся пригодными, но по стандартам у них должны быть регулируемые по высоте ножки. Эти стулья быстро приходят в негодность, их нужно менять, и таких мелочей великое множество. Ни в одном детском учреждении не скажут, что игрушек в достатке, их детям не хватает всегда. Поэтому благотворительную помощь ждут все и везде, особенно если это касается учреждений социальной направленности.

– Центр рассчитан на семнадцать детей. Ситуации, когда они сюда попадают, бывают разные. Например, у беременной женщины погиб муж, родственников нет, и на период родов она оставляет детей. Или отец, который один воспитывает двоих малышей, потерял работу. Надо трудоустраиваться, ездить по району. Мужчина определил для ребят место летнего отдыха в августе, но до этого времени оставил их у нас, – рассказала Галина Стрюкова.

Дети живут в центре на полном гособеспечении. Для них созданы все условия: есть музыкальный зал, спальни, игровые комнаты, столовая. С ребятами занимаются квалифицированные педагоги, дети старшего возраста ходят на учебу, благо школа совсем рядом. Во время посещения центра одна группа ребят дружно собирала разложенный на весь стол пазл, другие играли в настольную игру «Миллионер». Совершит ли кто-то из них поступок, подобный тому, на который решился айкинский благотворитель? Вполне возможно, ведь эти дети уже навещали дедушку Женю, он рассказывал им о войне, произвел большое впечатление, и они ждут очередной встречи с ним. Галина Стрюкова сказала, что добровольного помощника они не забудут никогда и будут навещать регулярно.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В Казани около стен Кремля установлен памятник местному благотворителю Асгату Галимзянову. Дедушка стоит около лошади, рядом в телеге сидят дети. Многие годы он возил на этой телеге фрукты для ребят из местных детских домов. Асгат Галимзянович умер в 2016 году, а памятник ему установили еще при жизни.