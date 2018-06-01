Ребенок не должен оставаться один

Кататравмы, механическая асфиксия, отравление химическими жидкостями, бытовым газом по-прежнему остаются основными причинами инвалидизации или гибели детей, и в этом в большей степени виноваты родители. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам детского травматизма, прошедшей в преддверии Дня защиты детей, рассказали ведущие специалисты Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Конференция организована министерством здравоохранения Коми.

По словам главного врача РДКБ Игоря Кустышева, в структуре смертности детей от года до 18 лет за 2016 год в республике от внешних причин погибли 30 детей, в 2017-м – 26, за пять месяцев 2018 года – восемь.

В большинстве случаев гибели малышей, едва научившихся ходить, виноваты родители. В 2016 и 2017 годах зафиксировано по два случая смерти детей в результате падения с высоты. Как отмечают специалисты, нередко дети падают, оперевшись на ненадежную сетку пластикового окна. Не всегда, отметил Игорь Кустышев, удается довезти таких детей до реанимации, некоторые погибают еще на стадии госпитализации. В связи с этим специалисты настоятельно советуют на сетки пластиковых окон ставить специальные предохранители.

Порядка семидесяти детей в год поступают в РДКБ с ожогами различной степени тяжести.

– Дети только начинают ходить, дергают салфетки со стола, опрокидывают на себя горячие кружки, кипящие чайники. А кожа у ребенка тонкая и нежная, в результате ожог получается тяжелый и обширный, – добавил заведующий отделением травматологии Владимир Росин.

Уменьшилось, но не сошло на нет количество детей, поступающих с ожогами ротоглотки и пищевода. Причина – ребенок выпил семидесятипроцентную уксусную кислоту. Уже несколько лет медицина настоятельно рекомендует производителям этой приправы выпускать уксус только пятипроцентной концентрации, который не настолько пагубно действует на детский организм. Лечение детей с ожогами пищевода второй-третьей степени порой занимает до десяти лет, это постоянное и мучительное для ребенка и морально – для родителей бужирование (расширение просвета под давлением) пищевода.

Опасная бытовая травма – попадание мелких предметов в желудок или дыхательные пути. Дети нередко глотают иголки, булавки, пробки, монетки, маленькие детали какой-нибудь игры, нательные крестики. Самое опасное, когда малыш проглатывает батарейку и в его желудке начинают происходить химические реакции, исход которых – сложнейший ожог.

Большую опасность представляют и популярные ныне «неокубы» – магнитные шарики, у которых высокая сила магнитного притяжения, и при проглатывании они слипаются в стенках пищевода или в кишечнике.

– В лучшем случае образуется свищ кишки, шарики выйдут естественным путем, но в том месте, где кишка под их воздействием изогнулась, происходит непроходимость кишечника, что требует оперативного вмешательства, так как это грозит перитонитом, – отметил главный детский хирург РДКБ Вячеслав Сварич.

Нередко маленькие предметы попадают в дыхательные пути ребенка. Он начинает задыхаться, синеть, в результате может наступить асфиксия. Необходимо сразу вызвать скорую помощь, и ни в коем случае не пытаться достать или, что еще хуже, протолкнуть дальше злосчастный предмет. Малыша нужно перевернуть вниз головой и хорошо потрясти. Если ребенок уже большой, нужно обхватить его сзади руками за грудную клетку, слегка сжать ее и встряхнуть. И вообще полезно каждому знать правила оказания первой помощи, чтобы подобные ситуации и для детей, и для взрослых не заканчивались трагедией.

Другая история, когда ребенок находится вдалеке от места, где ему могут оказать скорую помощь, а подобное произошло. Выход один – попытаться сделать трахеотомию. Как это сделать самостоятельно, лучше прочитать в специальной литературе еще до того, как вы намерены отправиться в место, отдаленное от скорой.

– Вообще-то родители сегодня пошли продвинутые, читают информацию в интернете, как вести себя в сложных ситуациях. Правосознания у них стало больше по сравнению с предыдущими годами, – отметил Вячеслав Сварич.

Меняется статистика по случаям, связанным с фактами насилия и жестокого обращения с детьми. В 2015 году таких историй было 280, в 2016-м – 251, в 2017 году – 250. Как правило, это случаи жестокого обращения со стороны родителей или близких родственников, а также посторонних или сверстников.

Дети не всегда готовы выдать своих «мучителей». Как рассказал Вячеслав Сварич, нередко об истязаниях ребенка подсказывает характер синяков: как свежих, только что полученных, так и «отцветающих». Такая гамма чаще всего говорит о том, что ребенка истязает кто-то постоянно с ним присутствующий. В любом случае факт избиения несовершеннолетних доводится по полиции и социальных служб. Сегодня все происходит оперативно, хотя стоит напомнить об истории трехлетней давности, когда от истязаний отчима погибла трехлетняя девочка и когда бабушка ребенка неоднократно сигнализировала в соответствующие органы о возможной трагедии, но никто на ее призывы не откликнулся.

За прошлый год от сотрудников РДКБ в прокуратуру, социальные службы и органы опеки поступило 2017 «тревожных звонков» по фактам насилия или жестокого обращения. В прошлом году в РДКБ обратились 250 таких пациентов, 72 из них были госпитализированы.

Снизилось количество травм от ДТП. За пять месяцев 2018 года в больницу поступили десять «дорожных» пациентов, из них пять человек были госпитализированы, остальные наблюдались амбулаторно. Подобная ситуация с травмпунктом: туда обратились 16 человек, один из них с переломом оставлен лечиться в стационаре.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ