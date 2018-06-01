Первая декада июня будет холодной

Последняя неделя мая в Коми ознаменовалась резким похолоданием. Температурный фон для этого периода года на юге региона был ниже климатической нормы на четыре градуса и на севере – на два градуса. По информации республиканского гидрометцентра, потепления не предвидится и в первую декаду июня.

Пришедший из Гренландии атлантический циклон принес с собой дожди и похолодание, поэтому первые десять дней июня будут холодными и дождливыми с небольшими прояснениями. Как это обычно бывает в это время года, возможны ночные заморозки.

Уровень воды в Вычегде у Сыктывкара ниже, чем в прошлом году. Снеготаяние в этом году из-за морозного марта началось только в апреле, поэтому земля еще не просохла. Ко всему прочему, как рассказали «Республике» в гидрометцентре, из-за обильных осадков ожидается еще и дождевой паводок.

Галина ГАЕВА

Фото Ярослава ПОПОВА