Выставка неутраченных святынь

Национальная галерея Коми представила новые поступления предметов православного искусства

Иконы, богослужебные книги, медные литые кресты и другие предметы православного искусства представлены на новой выставке в Национальной галерее Коми. Особенность ее экспонатов в том, что все они попали сюда за последние восемь лет. Большую часть новых поступлений составляют дары, а часть артефактов была найдена случайно. Порой музейные раритеты обнаруживали на огороде или на старой даче. Сейчас эти находки заняли почетное место на выставке «Неутраченные святыни».

Как рассказала «Республике» куратор выставки, заместитель директора галереи по научной работе Наталия Плаксина, за последние восемь лет «религиозное» собрание пополнилось на 71 произведение. В числе новых поступлений сорок две живописные иконы, двенадцать печатных икон, тринадцать предметов старообрядческого медного художественного литья, три произведения церковного прикладного искусства и одна деревянная резная скульптура. Помимо этого, фонды галереи пополнили девять старопечатных фолиантов.

– Раздел православного искусства в составе коллекций галереи появился позже других, – рассказала Наталия Плаксина. – Только в 1974 году в музей поступила храмовая икона «Святители Афанасий и Кирилл Александрийские, в житии». А к 2010 году в галерее собрали уже около двухсот произведений иконописи, деревянной резной пластики и медного художественного литья.

Самым крупным за всю 75-летнюю историю галереи стал дар народного художника России Станислава Торлопова, который передал музею 24 произведения. Это иконы XVIII-XIX веков, два оклада и напрестольный крест-распятие. Все это богатство художник и его коллеги собрали на территории Коми АССР во время творческих командировок и выездов на пленэры. Иконы спасали из заброшенных и полуразрушенных храмов и часовен. Среди икон особый интерес представляют храмовая икона «Апостол Андрей Первозванный. Вознесение Господне» первой половины XVIII века, а также редкая икона с круглыми клеймами середины XIX века «Святые Прокопий и Иоанн Устюжские чудотворцы, в житии».

Шесть лет назад в дар от известного ученого-этнографа и общественного деятеля Дмитрия Несанелиса и его супруги историка и археолога Валентины Несанелене поступили две иконы XIX века «Воскресение Христово – Сошествие во ад» и «Архангел Михаил». Образа, которые написал неизвестный местный мастер, нашли в старом доме в усть-вымской деревне Оквад.

Сыктывкарка Надежда Логинова обнаружила в купленном дачном доме две храмовые иконы XIX века и передала их в галерею. А преподаватель педколледжа Геннадий Одинцов четыре года назад во время живописного пленэра в Мыргаибе недалеко от часовни нашел в траве икону «Благовещение Пресвятой Богородицы». Образ написан усть-сысольским иконописцем из династии Холоповых. В 2015 году Антонина Меньшенина из сысольского села Межадор передала в галерею десять бумажных икон в технике цветной печати, большинство из которых требует реставрации. В 2015 году Валентина Ситникова принесла медный крест-распятие, который нашли на огороде в Удорском районе. Ивестный сыктывкарский коллекционер Евгений Мостивенко подарил галерее деревянный киот-пенал с врезанной литой иконой Николы Можайского и наперсный крест. От него же поступили меднолитая икона «Святитель Никола Чудотворец» и деревянная скульптура преподобного Нила Столобенского.

Три года назад фонд редкой книги галереи пополнился старообрядческим изданием Московской типографии при Преображенском богаделенном доме «Златоуст», поступившим в дар от Виктора Чуркина. В книге сохранилась надпись, из которой можно узнать, что она выписана из Москвы крестьянином Усть-Цилемской волости Ананием Бобрецовым, который в 1893-1899 годах был матросом на императорской яхте «Полярная звезда».

– Раньше основным способом пополнения коллекции был закуп произведений, но за последние пятнадцать лет у населения была приобретена только одна икона, – рассказала Наталия Плаксина. – Поэтому столь значимым событием стало приобретение у Валентины Микитюк небольшой, но интересной коллекции икон ее покойного супруга. Есть предположение, что одна икона могла быть написана первым коми архитектором Александром Холоповым в период его ученичества в Москве.

Помимо уже поступивших в галерею раритетов на выставке экспонируется предложенный галерее к закупу комплекс произведений мастерской старообрядцев-странников, созданной в начале XX века уроженцем Удорской волости Яренского уезда старообрядческим наставником Прохором Ильиным в Каргопольском уезде Олонецкой губернии. Это редкая икона «Спас Вседержитель», иконные образцы, черновики рукописей, сочинения и документы странников. В деятельности мастерской принимали участие зыряне, уроженцы сел Чупрово, Муфтюга, Верхозерье, ушедшие в Каргополье со своим наставником. Иконописное наследие удорских старообрядцев-странников не представлено в музейных собраниях Коми республики и постепенно утрачивается. Национальная галерея надеется на помощь спонсоров в приобретении уникального наследия.

По словам куратора выставки, новые поступления существенно обогатили собрание православного искусства галереи, и сейчас ее сотрудникам предстоит большая работа по изучению и реставрации памятников, многие из которых в дальнейшем войдут в постоянную экспозицию. Выставка «Неутраченные святыни» – дань благодарности всем, кто деятельно и бескорыстно участвует в сохранении культурно-исторического наследия Коми края.

Артур АРТЕЕВ

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