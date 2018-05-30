Владимир Щёлоков: «Проект «Белкомур» – это прорыв для государства»

В интервью главредам газеты «Республика» и агентства БНК генеральный директор ОАО МК «Белкомур» пояснил, как скажется реализация строительства магистрали на макроэкономике Республики Коми и Архангельской области и почему этот проект крайне выгоден государству.

–Для нас подписание соглашения – это очень важное событие. Ни одно министерство и ведомство не отрицает, что этот проект нужен. Вопросов два. Во-первых, когда он будет реализован по срокам, потому что есть сформированная программа РЖД и у компании есть определенные планы по модернизации существующих участков, и реализация параллельно нескольких проектов создает определенные экономические трудности. Очевидно, что если одномоментно будут реализовываться в одном Северо-Западном регионе три-четыре крупнейших проекта, не хватит мощностей по производству рельсов, шпал, путевого оборудования, систем безопасности и так далее. А дефицит всегда увеличивает цену. То есть в данном случае будет спровоцировано увеличение стоимости, а это не выгодно никому. Поэтому эти проекты необходимо каким-то образом разнести во времени для того, чтобы решить вопрос по реализации и не увеличить его стоимость. Сегодня, имея банк-интересант кредитования данного проекта, мы понимаем, как мы движемся, куда и в какие сроки.

По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является Алексей Кудрин, этот объект крайне необходим стране. В декабре прошлого года эти заключения были представлены в правительство России, хотя экспертиза была готова раньше, еще в августе 2017 года. Но ранее мы не могли это сделать, потому что в рамках поручения Дмитрия Медведева выполняли план министра транспорта, на тот момент Максима Соколова, по различным вариантам строительства проекта «Белкомур». Рассматривали целиком строительство, строительство только южного участка и развитие сети железных дорог на Северо-Западном полигоне без проекта «Белкомур». Все это требовало серьезных экономических, финансовых исследований, оценки грузовой базы, маршрутов движения, логистических цепочек и так далее.

Так вот, по оценке ЦСР, «Белкомур» не просто выгоден для государства, это прорыв. Объясню суть. Инвестор начинает проектировать и строить все за свои деньги. Если мы, предположим, возьмем за отправную точку 2019 год, то через пять лет дорога «поедет». При этом мы должны учитывать, что подготовка концессионного предложения тоже достаточно сложная процедура. Только три постановления правительства России должны быть. Это по времени около полутора лет. То есть примерно шесть с половиной – семь лет от отмашки до момента, когда по «Белкомуру» поедут поезда. Понимаете, что потребуется еще какое-то время, чтобы грузоотправители сориентировались, подготовили новые логистические цепочки, переключили потоки на новую магистраль, которая значительно короче и выгоднее для них. Исходя из наших расчетов, из финансовой модели, которая нами рассчитана и проверена в различных министерствах и ведомствах, на мощность самоокупаемости дорога выйдет за 11 лет. На эти 11 лет государство должно будет изыскать 64,6 миллиарда рублей в качестве минимального гарантированного дохода, предусмотренного законом о концессиях. Для того чтобы инвестор каждый год, ритмично получал свою долю возвратности.

Есть еще один нюанс. На этапе строительства, когда государство еще не вкладывает ни копейки, денежные средства государство уже генерирует за счет НДФЛ, НДС, налога на имущество и прочих видов налогов, которые будут возникать. По нашим расчетам, только на этапе строительства будет собрано в виде налогов примерно 65-66 миллиардов рублей. То есть практически для государства это не будет стоить ничего: за шесть лет строительства оно собирает налоги, потом такую же сумму возвращает, а потом спустя 11 лет начинает получать чистую прибыль. Это, конечно, примитивная схема, но смысл именно такой. По финансовой расчетной модели через 11 лет провозная плата, которая формирует поступление доходов, позволит государству вернуть себе 64,6 миллиарда и сверх того получить 186 миллиардов рублей прибыли. То есть это идеальная модель, и проект надо поддерживать всеми руками.

Совместно с ЦСР мы рассматривали различные варианты, как будет развиваться макроэкономика республики в случае реализации проекта или отсутствия его. Консервативный прогноз показывает, что будет незначительный прирост на уровне среднего, учитывая проблемы русского севера, которые сейчас присутствуют: отток населения, сокращения отдельных производств и так далее. Как только проект «Белкомур» будет реализован, будет мощнейших рывок региональных макроэкономик. Прирост валового регионального продукта в Архангельской области и Республике Коми составит примерно 5,6 процента, что позволит регионам перейти из категорий доноров в реципиенты. Государство за период действия концессии получит в виде налогов всех уровней один триллион триста миллиардов рублей. Валовой региональный продукт в абсолютных цифрах вырастет почти на пять триллионов. Будет создано порядка сорока новых предприятий в областях, связанных с лесопереработкой, добычей руд, нефтепродуктов. Это практически возможность комплексного развития территорий. Кроме этого, почти два миллиона человек получат дополнительную транспортную доступность.

Валентин ТИМЧЕНКО

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