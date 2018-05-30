Под трель последнего звонка

Выпускники попрощались со школой

В усинских школах прозвенели последние звонки, подводя черту под еще одним учебным годом, ярким, запоминающимся и неповторимым.

На праздник «Последнего звонка», чтобы поздравить ребят и педагогов с окончанием учебного года, пришли представители городской администрации, депутатского корпуса, управления образования, а также социальные партнеры и давние друзья школы – сотрудники «РН – Северная нефть».

На протяжении двенадцати лет нефтяники дочернего общества «Роснефти» помогают коллективу образовательной организации не только в укреплении материально-технической базы, но и в решении образовательных задач, реализации проекта «Роснефть-класс», аналогов которому в Республике Коми нет.

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Владимира Шульги и коллектива предприятия учащихся и педагогов приветствовали депутат совета города, начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач и начальник отдела оценки и развития персонала Общества Елена Ткаченко.

Обращаясь к школьникам, Алексей Черноткач пожелал ребятам никогда не забывать свои школьные годы и учителей, дорожить дружбой, верить в себя и свои возможности. И помнить, что непокоряемых вершин нет. Главное – четко ставить цель и идти к ней, не боясь трудностей.

Мысль о том, что, преодолевая препятствия, человек становится сильнее, приобретает опыт и закалку, которые обязательно пригодятся в жизни и научат справляться с любыми задачами, прозвучала в напутственных словах и других почетных гостей.

Праздничная программа получилась насыщенной и яркой. Педагоги, выпускники и родители делились воспоминаниями, благодарили друг друга за множество незабываемых минут. Случалось, отметили все, разное: ошибки и победы, открытия и разочарования, но каждое событие стало важным пазлом в общей картине под названием «Школьная жизнь».

Первоклассники, преодолевшие свой первый рубеж, поздравили выпускников, напомнили им о предстоящих экзаменах, пожелали удачи на ЕГЭ и пообещали быть достойными преемниками.

Одиннадцатиклассник и первоклашка в завершение праздника дали последний звонок, чья серебристая трель возвестила о начале нового этапа в жизни каждого выпускника.

Яна ВЕНЕДИКТОВА