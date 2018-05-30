Паводковая вода отступает

В отдельных районах Коми сложилась неблагополучная паводковая обстановка. Под особым контролем Комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики находятся населенные пункты Усть-Куломского района, где с 29 апреля действует режим функционирования «Повышенная готовность».

По информации комитета, в период с 21 по 25 мая в результате повышения уровня воды в верхнем течении реки Вычегды у водпоста Усть-Нем до отметки 723 сантиметра, что превышает установленный критерий неблагоприятного явления на 23 сантиметра, произошло подтопление поселков Югыдъяг и Смолянка. В Югыдъяге в зоне подтопления оказались 35 домов, в которых проживает 100 человек, среди них 40 детей, и один детский сад. В Смолянке вода подступила к шести домам, в которых проживает 14 человек, из них шестеро детей. Пострадала от затопления также автомобильная дорога Мыелдино – Тимшер. На территории в три километра в шести местах размыло дорожное полотно. Глубина подошедшей к дороге воды – от тридцати сантиметров до полутора метров. К родственникам был переселен один человек, остальные живут в своих домах.

По данным на вторник, 29 мая, за воскресенье и понедельник паводочная волна ушла ниже по течению реки Вычегды, в результате чего уровень воды упал ниже отметки неблагоприятного явления и составил 682 сантиметра. Сейчас в Югыдъяге и Смолянке подтопленных домов и придворовых территорий нет. Детский сад временно закрыт, проводятся работы по очистке его территории от нанесенных водой грязи и мусора. 30-31 мая запланированы восстановительные работы на дороге Мыелдино – Тимшер.

Граница новой волны паводка находится на участке от села Усть-Кулом через Малую Кужбу до села Ульяново. В результате прихода волны в Усть-Куломе подтоплены четыре придворовые территории жилых домов по улице Интернациональной. Вода выше полов не поднимается, подтоплены подвалы. К родственникам эвакуирована одна пожилая женщина, остальные три жителя от эвакуации отказались, в помощи не нуждаются.

С учетом продвижения паводочной волны ниже по течению Вычегды в ближайшие два-три дня ожидается повышение уровня воды у населенных пунктов на территориях Корткеросского района и Сыктывкара. Но так как Усть-Кулом от этих районов отделяет довольно большое расстояние, повышение ожидается незначительное.

Во всех муниципалитетах работают оперативные группы администраций по отслеживанию паводковой ситуации и находятся в состоянии повышенной готовности. Комитет по ГО и ЧС предупреждает, что население, проживающее в этих населенных пунктах, при необходимости должно быть внимательным к сообщениям МЧС, подготовить документы, вещи, продукты питания, питьевую воду, отключить газ, электроэнергию, быть готовым к эвакуационным мероприятиям и оказанию помощи престарелым и больным, соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

По поручению главы республики Сергея Гапликова Комитет ГО и ЧС держит на постоянном контроле вопросы жизнеобеспечения и безопасности подверженных подтоплению и отрезаемых в период паводка населенных пунктов.

Галина ГАЕВА