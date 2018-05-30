Ответственный подход

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили вопросы сотрудничества между правительством региона и компанией.

Сотрудничество продолжается

– Компания очень ответственно подходит к решению вопросов. Одни объемы, вложенные в проекты по экологической защищенности территории региона, составляют десятки миллиардов рублей. Это говорит о том, что компания выполняет все взятые на себя обязательства и решает вопросы в рамках подписанных соглашений, – прокомментировал Сергей Гапликов.

– Республика Коми – это стратегический регион для нашего развития, мы сформировали здесь инвестиционную программу на долгую перспективу. Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» нацелена на расширение здесь своего присутствия. Мы продолжаем разведочные работы на территории региона, на ближайшие три года утверждена производственная программа. И она будет полностью выполнена, – отметил Вагит Алекперов.

Напомним, объем финансирования компании «ЛУКОЙЛ» в социально-экономическое развитие Республики Коми в этом году составляет 2,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на социально значимые объекты региона, ремонт дорог и строительство многоквартирных домов в поселке Ярега, а также на возведение домов в городе Усинске.

В рамках развития инфраструктуры территорий на средства компании построят спорткомплекс в Усинске, врачебные амбулатории и детские сады в селах Мутный Материк и Щельябож, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Ярега, в Печоре капитально отремонтируют здания детского сада №26, в Усть-Цильме благоустроят детский сад, в селе Коровий Ручей построят Дом культуры, в поселке Щельяюр Ижемского района отремонтируют детский сад, в Сосногорске выполнят работы по устройству спортивного ядра на стадионе «Локомотив».

Также компания обязалась принять на работу не менее ста молодых специалистов и содействовать учащимся и студентам в прохождении производственной практики.

Старт для новых побед

Вечером того же дня Сергей Гапликов и Вагит Алекперов приняли участие в церемонии награждения «Ученик года», вручив дипломы и ценные подарки победителям городского конкурса.

– Самое ценное в компании – это кадры. Более 80 процентов работников «ЛУКОЙЛ-Коми» – это местные жители, свыше 50 процентов – специалисты до 35 лет. Это огромная армия тех, кто формирует сегодня перспективы развития республики. И я рад, что

ЛУКОЙЛ уделяет особое внимание таким крупным социальным проектам и активно вкладывает средства в развитие нашей талантливой молодежи. Ребята, пусть эта победа будет началом новых, еще более ярких и высоких достижений и успехов во благо Республики Коми, – поздравил победителей Сергей Гапликов.

– Этот конкурс показывает для нас всех, насколько важны подготовка и воспитание будущего поколения. Молодежь должна получать лучшее образование для того, чтобы прийти в большую жизнь хорошо подготовленными специалистами. Компания возлагает большие надежды на талантливую молодежь и будет рада принять лучших из лучших в свои ряды. Поздравляю победителей конкурса, желаю счастья и успехов в жизни, – обратился к ребятам Вагит Алекперов.

Конкурс «Ученик года» проводился в Усинске с целью поощрения одаренных детей за успехи в учебной, творческой, спортивной, научной, интеллектуальной, учебно-исследовательской, проектной деятельности. Его победителями стали 27 талантливых учеников из пяти общеобразовательных школ Усинска.

Жюри определило победителей в семи номинациях: «Интеллект года», «Волонтер года», «Патриот года», «Спортсмен года», «Открытие года», «Талант года» и «Лидер года». Ребята, отмеченные в спортивной номинации, получили клубные шарфы «Спартака», привезенные из Москвы победителями Усинской футбольной лиги – командой третьей школы. Спортсменов года поздравили также глава администрации Усинска Станислав Хахалкин и генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Голованев.