На повестке дня – «Местные»

В Коми проходит медиафорум региональных СМИ

Свыше 160 участников собрал открывшийся в среду в Сыктывкаре первый медиафорум «Местные: в чем наш потенциал?». Его организаторы – российская и республиканская общественные палаты пригласили журналистов со всего региона, представителей различных медиаресурсов и федеральных экспертов, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы местной прессы, пути их решения и перспективы развития региональных СМИ.

– Название выбрано очень правильное – «Местные», – одобрил, открывая медиафорум, глава республики Сергей Гапликов. – И совсем не случайно, что форум организован в год столетия коми печати. Это хорошая площадка для обмена мнениями и для дискуссий. Когда критика конструктивная, я только за такую критику и обязательно возьму на вооружение те предложения, которые прозвучат в ходе обсуждения повестки форума.

По мнению руководителя региона, «жареная» информация уже не в моде. Сейчас людям по-настоящему не хватает конструктивных и позитивных новостей, рассказа о том, что и где меняется к лучшему. От тональности публикаций в прессе зависит главное – настрой людей продолжать жить в своей республике или уехать отсюда. Это особенно значимо в год, когда президент страны объявил о важных прорывных проектах, реализация которых позволит вывести Россию на совершенно новый качественный уровень.

– Уверен, что средства массовой информации будут активно участвовать и в подготовке к столетию Республики Коми, отражая положительные изменения, которые будут происходить в нашем регионе, – обратился к журналистам Сергей Гапликов.

Вслед за главой с приветственными речами выступили председатель Госсовета Надежда Дорофеева и депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Спикер парламента наибольшее внимание уделила районным СМИ, которые находятся в очень непростой ситуации и вынуждены выживать. Поэтому в год столетия коми печати и 80-летия законодательного органа власти республики региональный парламент приготовил для каждой районки подарки – лазерный принтер и ноутбук. Некоторые из изданий технику уже получили.

Депутат Госдумы в своем выступлении поведала о «синдроме черной точки», которая застит глаза многим СМИ. На эту тему, как рассказала Ольга Савастьянова, даже снят видеоролик. Сюжет в нем такой: преподаватель раздала студентам чистые листки, на одной стороне которых была поставлена жирная черная точка, и попросила учащихся написать свои соображения по этому поводу. Абсолютно все рассуждения были посвящены этой черной точке, и никто не написал об окружающем ее белом пространстве. Точно так же, по словам депутата, поступают и многие СМИ – акцентируют внимание на негативе. А ведь помимо него существует еще пространство успеха, достижений.

Все лучшее достойно того, чтобы о нем рассказывали. Поэтому, как объявила Ольга Савастьянова, сейчас стартует конкурс для журналистов и изданий «Моя семья – мое богатство», который организован при поддержке Общероссийского народного фронта.

– Но, конечно, проблемы нельзя замалчивать. СМИ должны писать о них, а власть обращать внимание и решать, – заключила депутат Госдумы.

Подробности работы медиафорума читайте в ближайшем номере «Республики».

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru