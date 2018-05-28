Вековой юбилей «зеленых фуражек»

В минувший понедельник в России отмечался День пограничника. В этом году исполнилось сто лет со дня образования погранвойск. В Сыктывкаре «зеленые фуражки» собрались на митинг около мемориала «Вечная слава». Поздравить их пришли представители администрации Сыктывкара и руководства республики.

Ровно сто лет назад – 28 мая 1918 года – специальным распоряжением совнаркома учредили Пограничные войска РСФСР. Поздравляя с профессиональным праздником от руководства региона, заместитель председателя правительства, министр энергетики, тарифов, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов и ветеран пограничных войск Константин Лазарев подчеркнул, что это знаменательная дата:

– Пограничные войска покрыли себя неувядаемой славой. Все мы росли на подвигах пограничников. Во время Великой Отечественной войны из пятисот застав, которые приняли бой 22 июня 1941 года, не отступила ни одна. Мы помним и подвиг бойцов Московского погранотряда, которые сражались с превосходящими в разы силами душманов в июле 1993-го. От души поздравляю всех с этим замечательным праздником.

От лица главы Коми Сергея Гапликова, который находился с рабочим визитом в Усинске, Константин Лазарев вручил благодарственные письма ветеранам погранвойск Андрею Колесову и Алексею Грицаенко. После он объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках, о тех, кто сложил головы, отстаивая независимость России.

Ветеран пограничных войск КГБ СССР, награжденный орденом Красной Звезды Николай Ветошкин, окинув взглядом собравшихся, отметил, что многие пограничники пришли с детьми:

– Такая дружина здесь стоит, аж глаз радуется. Большинство с семьями, на детях пограничная символика. Это здорово. Всех с юбилеем! Есть такая пословица: «Граница не знает покоя». Много сил, души и нервов отдано вами. Сейчас контрактники то же самое делают. Они надежно охраняют наши рубежи. Пограничные войска создали не от хорошей жизни. Еще при царе сформировали корпус пограничной стражи. Из нашей республики с момента создания войск по призыву ушли сотни тысяч пограничников. Они служили в том числе и на западных заставах. В 1941 году наши пограничники достойно встретили коварный удар врага. Без приказа никто не уходил, сражались до последней капли крови. Сейчас прислужники НАТО и Америки держат свои подразделения все ближе к нашим границам. На Украине неонацисты спокойно ходят со свастикой чуть ли не на заднем месте. Мы дали хорошего пинка в Сирии, но есть еще над чем работать. «Но пасаран!»

Эти слова собравшиеся поддержали одобрительным гулом, кто-то выкрикнул: «Молодец, отец!»

На этот раз среди пограничников был и один кавалерист. Ветеран специально ездил в давпонский конный центр «Аврора», чтобы арендовать пегую лошадку. Как рассказала сопровождавшая его хозяйка лошади, Ижме пятнадцать лет, она спокойная и приветливая, и именно поэтому для участия в митинге выбрали ее. Сам кавалерист вспоминал, как в детстве запрыгивал на лошадей и сидел на них без седла, понукая голыми пятками.

После митинга и возложения цветов колонна пограничников отправилась в Кировский парк, где для них подготовили концертно-спортивную программу.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА