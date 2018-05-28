В очередь за работой

В сыктывкарском центре занятости прошла ярмарка вакансий для несовершеннолетних.

Скептикам, утверждающим, что современных подростков ничего, кроме компьютера и удовольствий, не интересует, стоило увидеть этих самых подростков, которые терпеливо выстаивали длинные очереди к столикам работодателей, чтобы записаться на работу. Более двухсот вакансий предлагали школы, техникумы, управляющие компании, учреждения здравоохранения. По большей части это работа, связанная с озеленением, благоустройством и уборкой территорий. Ребятам старше 16 лет можно также поработать официантами. Как выяснилось, многие из пришедших в июне записаны в трудотряды и отряды мэра, но, поскольку летом никуда не уезжают, хотели бы поработать еще.

– А что впустую болтаться? – говорили собеседники издания. – Два часа в день – это и физическая разминка, и возможность немного заработать. Какие-то свои нужды всегда есть, но каждый раз не будешь просить деньги у родителей.

– Мы набирали ребят на работу и в прошлые годы, – рассказал представитель работодателя, педагог дополнительного образования Эжвинского центра детского творчества Владимир Кущ. – Работают они обычно на благоустройстве детских дошкольных учреждений или школ. Работой детей мы довольны, да и им нравится.

Как рассказала «Республике» начальник отдела содействия работодателям ЦЗН города Сыктывкара Ирина Горохова, несмотря на то что трудоустройство подростков для работодателей связано с большой ответственностью и массой хлопот и подчас для них выгоднее взять на работу взрослого, все же многие понимают важность того, чтобы дети летом не были предоставлены самим себе, и идут навстречу. Традиционно со службой занятости сотрудничают в этом вопросе детские образовательные учреждения, поликлиники, жилищные компании. На ярмарку было представлено более двухсот вакансий. Всего же в Сыктывкаре планируется трудоустроить в летний период 1700 подростков.

Ярмарка традиционная, ежегодная, ребята уже знают о ней, и поэтому многие звонили заранее, спрашивали, когда будет. В трудовые отряды попали не все желающие. К тому же в трудотряде предусмотрена работа в течение десяти дней, а кто-то желает поработать еще в июле или августе. Поэтому ребята и пришли сюда в надежде найти работу, если не на все лето, то хотя бы на какой-то летний месяц.

Зарплата должна быть не меньше минимального размера оплаты труда, а итоговая сумма зависит от отработанных часов и дней. В ходе ярмарки шла запись на все летние месяцы. Ведь в июне еще кто-то учится, сдает экзамены, кто-то в июле уезжает, но готов поработать в августе.

– Тем ребятам, кому сегодня не повезет, не стоит унывать, – заверила Ирина Горохова. – Работа с работодателями по вакансиям для несовершеннолетних ведется ежедневно.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА