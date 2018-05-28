Робот-спасатель и модель космической фермы

В «Кванториуме» прошла защита первых проектов

На этой неделе в сыктывкарском детском технопарке «Кванториум» подходит к окончанию первый учебный год. Учащиеся представили свои первые проекты, которые оценивала комиссия из педагогов дополнительного образования.

– Выделить самые интересные проекты сложно, поскольку я не ограничивал ребят в выборе темы, – рассказал «Республике» педагог одного из направлений – робоквантума Михаил Пунегов. – Есть проекты, технически грамотно продуманные, в целом они могут быть реализованы – примером может послужить проект роботизированного аквариума, который может автоматически давать корм рыбкам и позволяет владельцу аквариума через водонепроницаемую камеру наблюдать за жизнью питомцев. Но есть и такие проекты, которые могут существовать пока только в теории. Например, разработка «автономного защитника Земли».

Один из проектов родился после трагедии в Кемерово. Ребята предложили использовать во время масштабных пожаров роботов-спасателей, способных выводить людей из задымленного помещения.

Группа юных роботехников, которые занимаются под руководством Михаила Пунегова, небольшая – всего двенадцать ребят. За учебный год они изучили азы конструирования (собирали-разбирали различные конструкции и роботов), графического программирования и основы сложного программирования – логические операции.

По итогам первого года обучения в финал вышли шестнадцать проектов «кванторианцев». Их работы посвящены решению экологических проблем, покраске высотных конструкций коптером-маляром, вертикальной парковке и так далее. Три разработки стали победителями конкурса. Первое место получил проект «Создание человеческих клеток с флуоресцирующими митохондриями», второе место – проект «Тестирование новых цитотоксических агентов», третье – модель космической фермы.

Напомним, первый в республике детский технопарк появился благодаря выигранному федеральному гранту. В конце 2016 года на оборудование «Кванториума» было выделено более 80 миллионов рублей, из них 57 миллионов – из федерального бюджета, 24 миллиона – из регионального. Еще более 12 миллионов ушло на обустройство помещений в Доме дружбы народов. Открылся сыктывкарский «Кванториум» в минувшем сентябре.

Подобные центры технического творчества, которые появляются в разных регионах, должны стать стартовой площадкой для будущих инженеров и ученых. Каждый регион, выигравший грант на открытие такого технопарка, имел право выбрать себе не более шести основных направлений технического творчества. Технопарк рассчитан на 800 бюджетных мест для детей в возрасте от восьми до восемнадцати лет. Его территория разделена на зоны и помещения, где проходят занятия для детей, – так называемые квантумы. Всех их объединяет hi-tech цех, в котором дети могут доводить до готовности свои работы при помощи современных станков, оборудованных числовым программным управлением.

Сейчас республика ищет инвесторов для открытия детского технопарка «Кванториум» в Ухте. Для него уже выбрано помещение Индустриального техникума на базе Ухтинского государственного технического университета.

Артур АРТЕЕВ

Фото «ВКонтакте»