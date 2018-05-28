ИП на связи: впервые определены мобильные биоритмы сыктывкарского бизнеса

Кировские предприниматели любят писать и звонить, а пермские и сыктывкарские бизнесмены предпочитают «качать». Накануне дня предпринимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни коммерсантов.



Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях бизнес-абонентов компании. По данным связистов, среди соседних регионов в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Кировской области, следом идут Пермский край, Удмуртия и Коми. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.

Владельцы бизнеса в Коми, также как в Удмуртии решают дела с утра. Об этом свидетельствует рост их мобильной активности до 14.00. Для сравнения – тюменские и свердловские ИП больше предпочитают общаться в онлайне во второй половине дня. В Пермском крае предприниматели одинаково активны — и утром и вечером.

Самый общительный предприниматель в сети Уральского «МегаФона» живет в Челябинске. Ежемесячно рекордсмен проводит за мобильными переговорами более 320 тысяч минут, для этого у него подключено сразу более ста номеров. Почти 60% уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них — каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных равный 6 800 фильмов.

«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Для руководителей бизнеса «МегаФон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами – пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7% от ежемесячных мобильных затрат. Подробнее на сайте www.megafon.ru

«МегаФон»