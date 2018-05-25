Уважаемые представители предпринимательского сообщества!

От имени Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Малый и средний бизнес – основа экономической и социальной стабильности России. Вы создаете дополнительные рабочие места, выплачиваете налоги в бюджет, привлекаете инвестиции. Без вас немыслимо формирование среднего класса, составляющего фундамент гражданского общества в любой стране.

Понимая, как важна и значима ваша деятельность, Государственный Совет Республики Коми на своем апрельском заседании снизил для малого и среднего бизнеса налоговые ставки на движимое и недвижимое имущество. Также увеличены уставные капиталы Микрофинансовой организациии Гарантийного фонда Республики Коми, что позволит вам получать более выгодные заимствования. В столице республики создан и с успехом функционирует Центр поддержки предпринимательства «Шондi».

Хочу выразить вам искреннюю признательность за вашу кипучую деятельность, энергию, настойчивость, инициативность. Желаю успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса на благо России и Республики Коми! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Государственного Совета Республики Коми

Надежда Дорофеева