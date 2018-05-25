Сбербанк и Банк Японии для Международного сотрудничества подписали рамочное соглашение о финансировании в японских йенах

В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО Сбербанк и Банк Японии для Международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC) подписали рамочное соглашение о финансировании в японских йенах.

Целью соглашения является выдача Сбербанку среднесрочных и долгосрочных кредитов в японских йенах на финансирование поставок оборудования и услуг по контрактам, заключенным между клиентами банка и поставщиками из Японии. Совместно с JBIC Сбербанк активно работает над развитием линейки инструментов торгового финансирования в соответствии с потребностями клиентов.

ПАО «Сбербанк»