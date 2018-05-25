Республику Коми и Санкт-Петербург связала Арктика

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписали протокол к соглашению между правительствами двух субъектов России о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и плана мероприятий «Дорожная карта» по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Республики Коми на 2018-2022 годы.

Подписание документов о сотрудничестве с руководителями регионов Арктической зоны России состоялось сегодня утром на одной из площадок Петербургского международного экономического форума. В церемонии участвовали губернаторы Республик Коми и Саха (Якутия), Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Санкт-Петербурга.

Открывая церемонию, Георгий Полтавченко отметил, что в зале собрались руководители регионов, имеющих непосредственное отношение к Арктике и в каждом из этих регионов накоплен опыт, есть очень серьезные наработки, связанные с освоением Арктического пространства.

— Но мне кажется, что пришло время наши усилия объединять, координировать, выстраивать кооперационные связи для подготовки кадров освоения Арктики, создания необходимой инфраструктуры и, естественно, привлечения инвестиций. Если мы этот потенциал объединим, мы сможем добиться гораздо большего, а самое главное — будем способствовать решению основной задачи — качественного и эффективного освоения Арктических широт.

В ответном слове глава Коми подчеркнул, что Санкт-Петербург всегда являлся не только культурной столицей, но и научным центром:

— Очень важно имеющийся здесь потенциал, тот федеральный задел, который был сделан в качестве объединения научных организаций, может нам в этой части помочь решить важные и нужные задачи. Мы тоже обладаем научным потенциалом, который в свое время специализировался исключительно на развитии такого рода тематик научных образовательных организаций. Объединив усилия, имея возможность обмениваться опытом и знаниями, есть возможность более качественно развивать Арктические территории. Ну и потенциал тех компаний, которые сегодня работают на территории наши субъектов, совокупный объем их инвестиционных программ, позволяет рассчитывать на более качественные изменения в развитии Арктических регионов, изменения жизни людей, благоустройства и т.д.

По словам Сергея Гапликова, жизнь показала перспективность концентрации усилий регионов, относящихся к Арктике и приравненных к этой территории:

— Здесь есть возможность для расширения ресурсной базы и повышения промышленного потенциала, развитие грузовой базы для Северного морского пути, строительства новой инфраструктуры, которая позволит качественно решать многие задачи, в том числе обозначенные в послании президента России Федеральному собранию.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и Республики Коми было подписано 3 сентября 2008 года. В рамках экономического сотрудничества торговый оборот Санкт-Петербурга и Республики Коми в 2016 году составил 13,9 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на два процента.

Комментируя газете «Республика» и агентству БНК подписание протокола к соглашению, Сергей Гапликов признал, что для Республики Коми, и остальных Арктических регионов, — это «исторический шаг»:

— Регионы не самостоятельно начинают решать те или иные вопросы, связанные с развитием территорий, приданием им более высокого статуса и наделением определенных функций и полномочий, а сообща. В этом плане усилия регионов позволяют более широко смотреть на перспективы. Очевидно, что усилия одного региона — локальные усилия, а усилия территорий, которые имеют промышленный и научный потенциал, разносторонний уровень вовлечения в экономику, в том числе и на международном уровне, позволяют дать наибольший импульс тем инициативам, инвестиционным проектам, которые появляются. Это потенциал для будущих рынков сбыта, логистика и формирование базовых принципов, которые один регион дать не может.

Глава Коми отметил, что республика представляет интерес для многих инвесторов, но теперь появляется больший рынок сбыта, и в том числе транзит через Санкт-Петербург:

— Когда инвестор приближается к ресурсной базе, когда имеет соответствующую логистическую инфраструктуру, плюс рынки сбыта, у него интерес более высокий. И здесь совместные усилия с Санкт-Петербургом нам позволят не тащить инвестора в отдельную территорию, даже с определенными проблемами, дополнительными затратами, а давать возможность выбирать вовлечение в производственную деятельность в тех субъектах, которые сегодня подписали соглашение. Это обоснованно и полезно для всех.

В рамках соглашения 13-14 июня на площадке Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга состоится выставка-презентация региональных брендов товаропроизводителей Северо-Западного федерального округа.