Последний звонок перед экзаменами

На уходящей неделе в школах республики прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка.

Девятый класс в этом году окончили 9337 учащихся. Для тех из них, кто решил продолжить обучение в профессиональном колледже, этот звонок стал прощанием со школой. Также в этом году навсегда покинут стены родных школ 4295 ребят, окончивших одиннадцатый класс.

В Сыктывкаре последний звонок прозвучал 23 мая для 4049 выпускников. В этот день напутственные слова ребятам, стоящим на пороге новой жизни, сказали родители, учителя, руководители города и республики. С поздравительным словом к выпускникам обратился глава Коми Сергей Гапликов, который пожелал хорошей подготовки к экзаменам и высоких баллов.

– Не забывайте о своих учителях – о тех, кто дал вам знания и путевку в жизнь, – напомнил глава региона. – Россия – страна новых возможностей, вам в ней жить и работать. Мы верим в вас.

От имени правительства Коми выпускников сыктывкарской школы №21 поздравила зампред правительства – министр образования Наталья Михальченкова, которая пожелала ребятам успехов в дальнейшей жизни и выразила слова благодарности их учителям. Мэр столицы Валерий Козлов в этот день посетил родную школу №21, в которой он учился.

– От всей души поздравляю вас с этим значимым днем, к которому вы шли все эти годы, – обратился он к выпускникам. – Это был путь, наполненный и радостными, и грустными событиями, в ходе учебы вы получили необходимые знания. Вам предстоит сдать экзамены, реализовать все свои планы и мечты, в дальнейшей жизни все зависит только от вас. С праздником и в добрый путь!

Также градоначальник посетил праздничные мероприятия в Коми национальной гимназии и Женской гимназии.

Долго расслабляться выпускникам не придется. Уже 28 мая пройдут первые ЕГЭ по выбору – для тех, кто сдает информатику и географию. Торжественное вручение аттестатов и вечера для выпускников 9 и 11 классов состоятся с 15 по 30 июня.

О специфике празднования последних звонков шла речь в ходе прямой линии, состоявшейся в четверг в Общественной приемной главы Коми. По данным сотрудников столичной полиции, за время проведения операции «Хмель-1» в Сыктывкаре задержаны трое нетрезвых школьников, зафиксированы три факта продажи спиртного и один факт продажи табачных изделий несовершеннолетним.

Администрация Сыктывкара рекомендовала руководству предприятий торговли 23 мая, в день, когда последние звонки звучали в большинстве школ города, воздержаться от продажи спиртного. К рекомендации прислушались лишь сотрудники одной известной федеральной сети, в магазинах которой в этот день действительно не продавали спиртное. Другие торговые организации пожелание мэрии проигнорировали.

В целом, по мнению сотрудников полиции, административных нарушений в период выпускных становится меньше с каждым годом, и это результат совместной профилактической работы всех заинтересованных министерств и ведомств. Впереди еще рейдовые мероприятия под названием «Хмель-2», приуроченные к выпускным, когда некоторые вчерашние школьники, вступающие во взрослую жизнь, испытывают желание начать ее с употребления спиртного.

Сотрудники полиции напомнили об административной ответственности и за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного, и за нарушение «комендантского часа», который вопреки распространенным среди школьников и их родителей заблуждениям не отменяется даже в дни выпускных.

Галина ГАЕВА, Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА