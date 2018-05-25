Последний звонок перед экзаменами
На уходящей неделе в школах республики прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка.
Девятый класс в этом году окончили 9337 учащихся. Для тех из них, кто решил продолжить обучение в профессиональном колледже, этот звонок стал прощанием со школой. Также в этом году навсегда покинут стены родных школ 4295 ребят, окончивших одиннадцатый класс.
В Сыктывкаре последний звонок прозвучал 23 мая для 4049 выпускников. В этот день напутственные слова ребятам, стоящим на пороге новой жизни, сказали родители, учителя, руководители города и республики. С поздравительным словом к выпускникам обратился глава Коми Сергей Гапликов, который пожелал хорошей подготовки к экзаменам и высоких баллов.
– Не забывайте о своих учителях – о тех, кто дал вам знания и путевку в жизнь, – напомнил глава региона. – Россия – страна новых возможностей, вам в ней жить и работать. Мы верим в вас.
От имени правительства Коми выпускников сыктывкарской школы №21 поздравила зампред правительства – министр образования Наталья Михальченкова, которая пожелала ребятам успехов в дальнейшей жизни и выразила слова благодарности их учителям. Мэр столицы Валерий Козлов в этот день посетил родную школу №21, в которой он учился.
– От всей души поздравляю вас с этим значимым днем, к которому вы шли все эти годы, – обратился он к выпускникам. – Это был путь, наполненный и радостными, и грустными событиями, в ходе учебы вы получили необходимые знания. Вам предстоит сдать экзамены, реализовать все свои планы и мечты, в дальнейшей жизни все зависит только от вас. С праздником и в добрый путь!
Также градоначальник посетил праздничные мероприятия в Коми национальной гимназии и Женской гимназии.
Долго расслабляться выпускникам не придется. Уже 28 мая пройдут первые ЕГЭ по выбору – для тех, кто сдает информатику и географию. Торжественное вручение аттестатов и вечера для выпускников 9 и 11 классов состоятся с 15 по 30 июня.
О специфике празднования последних звонков шла речь в ходе прямой линии, состоявшейся в четверг в Общественной приемной главы Коми. По данным сотрудников столичной полиции, за время проведения операции «Хмель-1» в Сыктывкаре задержаны трое нетрезвых школьников, зафиксированы три факта продажи спиртного и один факт продажи табачных изделий несовершеннолетним.
Администрация Сыктывкара рекомендовала руководству предприятий торговли 23 мая, в день, когда последние звонки звучали в большинстве школ города, воздержаться от продажи спиртного. К рекомендации прислушались лишь сотрудники одной известной федеральной сети, в магазинах которой в этот день действительно не продавали спиртное. Другие торговые организации пожелание мэрии проигнорировали.
В целом, по мнению сотрудников полиции, административных нарушений в период выпускных становится меньше с каждым годом, и это результат совместной профилактической работы всех заинтересованных министерств и ведомств. Впереди еще рейдовые мероприятия под названием «Хмель-2», приуроченные к выпускным, когда некоторые вчерашние школьники, вступающие во взрослую жизнь, испытывают желание начать ее с употребления спиртного.
Сотрудники полиции напомнили об административной ответственности и за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного, и за нарушение «комендантского часа», который вопреки распространенным среди школьников и их родителей заблуждениям не отменяется даже в дни выпускных.
Галина ГАЕВА, Людмила ВЛАСОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
Мухамед
https://drive.google.com/file/d/1y92xVeOvhSzgsQwuYHI2rShMuzsPNjs1/preview