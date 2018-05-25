Пора под стекло

В октябре в тепличном комплексе в Сосногорске появится первая рассада

На следующей неделе начнется остекление теплиц на строящемся комплексе по выращиванию овощей закрытого грунта в Сосногорске. Первый урожай здесь планируют снять к Новому году. 22 мая с инспекцией на объекте побывали заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и продовольственного рынка Анатолий Князев и министр имущественных и земельных отношений региона Александр Сажин.

Прямо в одном из строительных вагончиков министры вместе с представителями местных властей, компании-инвестора, подрядчиками провели рабочее совещание по реализации этого крупного инвестиционного проекта. По строительству проблем, в общем-то, нет, но предстоит решить вопросы, связанные с набором и обучением будущих работников тепличного комплекса, обеспечением их жильем.

– Ситуация плановая, ажиотажа нет. Небольшое отставание было по газовым, водопроводным и электрическим сетям из-за отсутствия экспертизы, но мы успели догнать график, – охарактеризовал ход стройки Анатолий Князев. – На следующей неделе должно начаться остекление теплиц. Это очень большой объем работы, около 100 тысяч квадратных метров нужно будет закрыть. Сейчас здесь работает 150 человек, а необходимо привлечь еще 150, и подрядчик обязуется это сделать. Стекло уже завезли. Лишь бы погода не подвела: при сильном ветре, да еще на высоте остекление проводить нельзя. Каркасы практически готовы, попутно с ними монтируются трубы отопления.

Каркасы должны закрыть стеклом в течение месяца, затем начнутся работы по внутреннему обустройству теплиц, подключению сетей. В октябре здесь намерены высадить первую рассаду, а к Новому году – получить первый урожай огурцов, а возможно, и помидоров. В дальнейшем, наверное, добавятся зелень, листовой салат, баклажаны – тут уж какой спрос образуется у покупателей. В год должны производить не менее 9600 тонн овощей. Что касается реализации продукции, то, по словам Анатолия Князева, ведутся предварительные переговоры с крупными торговыми сетями.

Рассаду будут выращивать здесь же, в отдельной теплице, а вот семена придется закупать за рубежом – производителей семян в России фактически нет, так что приходится быть «завязанным» на импортной продукции. И для опыления использовать израильских шмелей, которые тоже «одноразовые» – в наших условиях они размножаться отказываются, а отечественные шмели, увы, не столь трудолюбивы.

В основном импортного производства и детали каркасов теплиц, но Анатолий Князев подчеркнул, что в целом на этом объекте иностранного оборудования примерно 50 процентов. Чтобы проект получал федеральные субсидии, импортных составляющих должно быть не более 70 процентов, так что в тепличном комплексе Сосногорска эта планка держится с запасом.

На контроле правительства и ситуация с персоналом теплиц.

– На сегодня уже первая группа сотрудников обучается, закончили с теорией, проходят практику в теплицах «Пригородного». Но возникают проблемы с жильем, которые мы пытаемся сейчас решить, – рассказал Анатолий Князев. – Первую группу набрали из местного населения – в Сосногорске, Ухте. Вторую-третью наберем там же. А потом придется привлекать людей из других районов республики, потому что тут не хватает. И им понадобится жилье. Есть разные варианты, например, общежитие, которое сейчас на балансе министерства образования. Подбираем схемы его передачи в аренду. Есть идея переделки в жилое помещение пустующего садика в Сосногорске. Всего в тепличном комплексе должно работать порядка 250 человек.

Стоимость проекта – около 3,5 миллиарда рублей, освоена уже половина этой суммы. Теплицы строятся по самым современным разработкам – все должно быть предельно экономично и эффективно. Электро-энергия будет вырабатываться на автономных газопоршневых установках, это позволит снизить ее себестоимость. Побочный продукт выработки энергии – пар, который через теплообменники отдаст тепло воде для полива растений. А угарный газ от энергетических установок тоже будет подаваться в определенное время в теплицы: как известно, растениям углекислый газ нужен, чтобы дышать.

Важность реализации проекта для жизни района отметил сосногорец, депутат Госсовета Коми Дмитрий Кологривый:

– Это очень перспективный инвестиционный проект, хорошо, что в нынешних кризисных условиях в мировой экономике есть такие серьезные инвесторы, которые зашли в республику. Однозначно большой вес в решение этого вопроса внес глава региона. Для республики и непосредственно для Сосногорского района это новые рабочие места, свежие овощи, развитие сельского хозяйства. К сожалению, пока недостаточна, на мой взгляд, популяризация этого объекта, и я поднимал этот вопрос на совещании. Люди вроде слышали, что строятся теплицы, но масштаб не представляют, и особого доверия пока нет. Просто в истории Сосногорского района уже раз строили теплицы, но грянула перестройка, объект заморозили. И пока люди не увидят все это хотя бы уже со стеклом – не поверят. Думаю, нам надо больше общаться со СМИ, общественностью, проводить более серьезную работу по привлечению будущих сотрудников.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора