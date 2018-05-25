Не хватает мотивации

Компании и бюджетные организации со скрипом переходят на энергосберегающие технологии

Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в этом году на реализацию энергосберегающих проектов в сфере теплоснабжения в Республике Коми. Из них 230 миллионов – средства республиканского бюджета, а львиная доля – 3 миллиарда 678 миллионов – деньги потребителей услуг как часть платы за отопление. При этом расходуются средства не очень эффективно или даже вовсе не используются, что и выявила недавно Контрольно-счетная палата РК при проверке подпрограммы по энергосбережению. Почему так происходит, выясняли участники организованного Госсоветом Коми круглого стола.

Наибольший интерес у депутатов вызвали отчеты директора Коми республиканского центра энергосбережения Андрея Чемашкина и генерального директора АО «Коми тепловая компания» Юрия Линчука.

Первый поразил народных избранников цифрами: из 1800 бюджетных организаций в республике лишь в 22-х готовы на энергосберегающие преобразования путем заключения энергосервисного контракта, общая сумма которого составит 273,6 миллиона рублей. Руководители остальных пока не спешат этим заниматься. Как выяснилось в процессе обсуждения, стимула на проведение энергосберегающих мероприятий, например, у тех же директоров школ нет никакого. На зарплате и оценке качества их работы энерготраты никак не сказываются, а за теплоснабжение все равно расплачивается муниципалитет. И в итоге оказывается, что месячная плата за тепло в некоторых школах доходит до 500 тысяч рублей. А некоторые больницы, если учесть их затраты на тепло, вообще близки к банкротству.

Как пояснил директор Коми республиканского центра энергосбережения, основная проблема – это человеческий фактор, ведь руководители бюджетных учреждений не могут понять, что такое энергосервисный контракт, зачем его заключать и какой эффект от этого будет. Кстати, основным способом снижения затрат на потребляемые ресурсы является установка оборудования, автоматически регулирующего подачу тепла в систему отопления в зависимости от погоды. Гипотетически такое оборудование можно было бы установить в этом году не в 22-х, а в 65 учреждениях социального направления, но для этого администрациям муниципалитетов нужно активизировать работу с директорами соцобъектов.

Не все благополучно и с оснащенностью бюджетных организаций приборами учета, а из 20 принятых в муниципальных образованиях программ энергосбережения только три соответствуют требованиям законодательства.

Рассказал Андрей Чемашкин и о реализованных в минувшем году центром энергосбережения проектах. Всего было реализовано семь проектов на общую сумму 95,9 миллиона рублей с суммарным годовым эффектом 16,9 миллиона рублей. В основном это перевод котельных на экономичные виды топлива – с мазута и угля на газ и на биотопливо – пеллеты, брикеты.

Генеральный директор АО «Коми тепловая компания» Юрий Линчук поведал, в каких непростых условиях приходится работать КТК. В холдинг входит десять филиалов, шесть организаций, здесь трудится более 4,5 тысячи человек. Доля компании на рынке теплоснабжения республики составляет 18,5 процента. В составе КТК 246 котельных и 780 километров тепловых сетей. Причем большая часть объектов находится в сельской местности, котельные там небольшие, обслуживают малое число объектов, и поэтому тарифы для населения, даже льготные, выше, чем в городах.

В долгосрочной программе – стратегии развития КТК до 2023 года общий объем инвестиций в теплоснабжение составляет 2,5 миллиарда рублей. В том числе это перевод 17 котельных на газ, строительство десяти блочно-модульных котельных на газе взамен существующих газовых котельных и перевод 14 угольных и мазутных котельных на биотопливо. Предполагается также перевооружение пяти газовых котельных с повышением их эффективности, модернизация трех мазутных котельных с установкой автоматизированных стальных котлов, строительство блочно-модульных котельных на угле и техперевооружение трех угольных котельных.

Однако, как с сожалением констатировал Юрий Линчук, об окупаемости этих инвестиций не идет речи и на ценах для населения модернизация котельных никак не скажется. Выпадающие расходы компании покрываются из бюджета, и после энергосберегающих мероприятий нагрузка на бюджет слегка снизится, но котельные все равно останутся затратными в силу все тех же причин: неуклонно дорожающего топлива, затрат на его доставку и малое количество объектов, которые обслуживают сельские котельные.

К тому же есть сомнения, что для котельных хватит биотоплива. Компания готова увеличить его потребление, но бизнес не уверен в долгосрочности проектов КТК. В таких условиях предприниматели, выпускающие пеллеты и брикеты, стараются извлечь максимальную выгоду и сразу устанавливают на свою продукцию высокие цены, что делает ее непривлекательной для КТК. А вот если бы была долгосрочная программа производства и поставок биотоплива на котельные компании, то и цены бы выровнялись, считает генеральный директор предприятия.

Депутаты спросили Юрия Линчука о том, каким он видит будущее компании.

– В стратегическом плане развития КТК объем инвестиций за пять лет запланирован в объеме 5,4 миллиарда рублей. Откуда взять средства, если вдруг субсидии из республиканского бюджета прекратятся? – спросил председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев.

Юрий Линчук пояснил, что выручка компании – это экономически обоснованный тариф, а все государственные субсидии направляются на приобретение топлива, электроэнергии и на зарплату работникам. Долгосрочная программа развития КТК предусматривает сохранение субсидирования, но эти средства будут направляться уже не на операционные расходы, а на инвестиции, на капитализацию компании. Все имущество КТК должно стать республиканским, и тогда можно будет создавать ликвидную компанию, которую захочет приобрести бизнес.

Галина ВЛАДИС