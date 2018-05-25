«Единая Россия» начала обновление партии

В Москве состоялась партийная конференция «Единой России» «Направление 2026» итогами которой стали новшества партийной деятельности и выработаны направления работы по реализации послания президента России.

Партийная конференция «Единой России» «Направление 2026» состоялась в Москве, ее итогами стали новшества партийной деятельности и выработаны направления работы по реализации послания президента страны.

На пленарном заседании высшего и генерального советов партии был выработан проект резолюции, который в течение ближайшего месяца будут проходить экспертную корректировку.

Стоит выделить следующие задачи поставленные перед партией: повысить реальные доходы граждан, обновить структуру занятости, повысить эффективность системы социальной помощи, проводить ежегодную индексацию пенсий и соцвыплат, обеспечить новый комплекс мер поддержки демографического роста, продолжить укреплять здоровый образ жизни населения.

Кроме того, ставятся задачи: войти в десятку ведущих стран по качеству образования, ликвидировать очереди в детские сады и школы, повысить продолжительность жизни населения и качество жизни пожилых людей.

Увеличить соцподдержку медицинских работников, реализовать комплекс мер в борьбе с заболеваниями, повысить качество лечения пациентов, разработать новые отечественные лекарственные средства.

Начать комплексный мониторинг состояния окружающей среды, ускорить внедрение раздельного сбора и вывоза мусора, возобновить программу по обеспечению граждан качественной питьевой водой.

Продолжить благоустройство дворов и создание комфортной городской среды, повысить доступность ипотечного кредитования, усилить контроль в сфере долевого строительства.

Обеспечить разработку и принятие новой редакции Бюджетного и Налогового кодексов, обеспечить проведение сбалансированной бюджетной политики и стабильность налоговой системы, повысить прозрачность экономики и снизить объем неэффективных трат бюджетов всех уровней.

Законодательно оформить развитие цифровой экономики, проводить дальнейшую цифровизацию госуслуг, ускорить реализацию программы по устранению цифрового неравенства и ликвидации цифрового барьера среди различных групп населения, создать нормы, стимулирующих развитие новых технологий и бизнес-моделей.

Обеспечить приток в партию новых молодых кадров, создать ресурсный центр поддержки общественных инициатив и лидеров, повысить качество работы с обращениями граждан, рекомендовать депутатам любого уровня исключить практику приемов граждан их помощниками, создать в регионах дискуссионные площадки на основе опыта работы партийных платформ.

Разработать и внедрить партийную систему онлайн мониторинга, оценки и прогнозирования социального самочувствия и общественно-политической ситуации в регионах страны, внедрить технологию дистанционного голосования в партийных процедурах и при проведении предварительного голосования, создать защищенную партийную платформу для организации внутрипартийных мероприятий и коммуникаций между партийцами, создать личные кабинеты депутатов, через которые могла бы осуществляться связь с избирателями.

источник: komi.er.ru