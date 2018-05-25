Деньги на строительство дороги «Белкомур» выделит Евразийский банк развития

Сегодня днем на одной из площадок Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о намерения между ОАО «Белкомур» и Евразийским банком развития. В церемонии участвовали губернаторы Республики Коми Сергей Гапликов и Архангельской области Игорь Орлов.

— Мы присутствовали при историческом событии, — отметил после окончания церемонии Игорь Орлов. — Железнодорожная магистраль «Белкомур» — это крупнейшей межрегиональный инфраструктурный проект, который сегодня находится в стадии подтверждения всех технических параметров, которые, конечно не работают без надлежащего финансирования. Мы счастливы, что Евразийский банк развития в лице председателя правления Андрея Бельянинова готов предложить услуги в качестве оператора по предоставлению кредита для строительства этой магистрали.

— Сегодня банк действительно демонстрирует активное вовлечение в данный процесс. И это не просто намерение, это конкретные шаги, которые будут сделаны в сторону развития железнодорожной магистрали, которая обеспечит в том числе и загрузку Северного морского пути, — в свою очередь заявил Сергей Гапликов.

По информации генерального директора ОАО МК «Белкомур» Владимира Щёлокова, сумма сдели составит 278 миллиардов рублей:

— Это вторая сделка по размеру, подписанная на форуме. Крупнее нашей сделки только сделка «Роснефти» на 400 миллиардов. Но дело даже не в размере, дело в том, что мы перешли к практической реализации проекта. Сегодня мы понимаем, что появляется инструментарий, который позволяет сформировать консолидированный кредит головным банком, которым готов выступить Евразийский банк развития.