Бесценные параллели Анны Чалышевой

Молодой исследователь не выбирает между наукой и поэзией

Магистр второго курса Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина, лаборант Института физиологии КНЦ УрО РАН Анна Чалышева получила грант на участие во Всемирном конгрессе по психофизиологии (19th World Congress of Psychophysiology), который пройдет в итальянском городе Лукка с 4 по 8 сентября 2018 года.

Грант Анна получила за работу, представленную в тезисах: «Альфа-линоленовая кислота и психофизиологический статус лыжников-гонщиков». Что это значит? Как объяснила корреспонденту «Республики» сама Анна, ее практическая работа со спортсменами – мастерами и кандидатами в мастера спорта заключается в исследовании подвижности нервных процессов, выносливости нервной системы и так далее. За год на специальных приборах Анна провела обследование порядка семидесяти лыжников-гонщиков. Одновременно испытуемые в этой же лаборатории сдают биохимический анализ крови на эссенциальные жирные кислоты, или ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты).

Обработанные психофизиологические и биохимические данные компонуются, результаты сопоставляются между собой, выявляется их статистическая зависимость, подводится результат.

Зачем нужны исследования на ПНЖК? Эти кислоты играют огромную роль в физиологии человека, они важны для сердечно-сосудистой системы, препятствуют развитию атеросклероза, обладают кардиопротекторным и антиаритмическим действием, уменьшают воспалительные процессы в организме, улучшают питание тканей.

Между тем ПНЖК не синтезируются организмом человека, он их получает извне, то есть с продуктами питания, но чтобы ПНЖК было достаточно, нужно постоянно употреблять продукты, которые, как правило, не входят в ежедневный рацион: соевые бобы, арахис, грецкий орех, миндаль, лосось, устрицы. Самый надежный и доступный в нашей среде поставщик альфа-линоленовой кислоты – льняное масло. Если пить его каждый день, можно прожить до ста лет, предполагает молодой исследователь. Среди спортсменов, проходивших исследование, ПНЖК в норме не было ни у кого, либо были в меньшем или большем, но все равно в дефицитном варианте.

Большую работу по обработанным результатам, где была выявлена прямая связь или зависимость психофизиологии спортсменов и биохимических данных по ПНЖК, молодой исследователь уложила в тезисное сообщение, которое и оценили мировые светила биологических и физиологических наук. На практике же – в самой лаборатории, специалисты которой и занимаются научным сопровождением спортсменов, она, проводя обследования, доводит до сведения их тренеров данные о психофизиологическом состоянии лыжников. Здесь же под пристальным вниманием главного тренера сборной Республики Коми Андрея Нутрихина регулярно проходят исследования спортсмены его команды. Потом директор Института физиологии КНЦ УрО РАН ученый-физиолог и ведущий программы по научному сопровождению спортсменов Евгений Бойко и тренер разбирают эти данные, ищут обратную связь между исследованиями и спортивной формой лыжников.

Заниматься научной деятельностью Анна Чалышева решила самостоятельно. Евгений Бойко, под чьим руководством она работает, приветствовал ее желание заниматься вопросами физиологии человека. Он видит потенциал будущего ученого, тем более зная, в какой «питательной» среде она выросла. Сам он хорошо знаком с ее родителями и предками и считает, что в данном случае яблоко от яблони упало близко. А если вернее – от нескольких плодоносящих яблонь. Отец молодого исследователя Александр Чалышев был ученым секретарем института физиологии, кандидатом биологических наук, мама Любовь Чалышева – также кандидат биологических наук, доцент кафедры естественно-научного образования института естественных наук СГУ. Бабушка Лилия Варюхина была кандидатом геологических наук, дед Василий Чалышев – известным геологом, доктором геолого-минералогических наук.

Как рассказал нам Евгений Бойко, взяв Анну лаборантом, он предложил ей работать со спортсменами и был весьма доволен, видя, с каким упорством она влилась в эти исследования. Справедливости ради надо сказать, что методика, по которой действует молодой исследователь, уже была разработана, до нее этим занимался профессиональный психофизиолог. В коллектив Анна влилась легко, она ценит своих доброжелательных коллег-трудоголиков, считая, что ей очень повезло с ними, как и с ее непосредственным руководителем. Евгений Бойко тоже рад за свою подопечную: в России на подобные конгрессы не часто приглашают исследователей без степеней и званий, а на Западе, подчеркивает он, совершенно иная практика, там светила высматривают именно молодые умы.

А вот кто в меньшей степени готов разделить Анину радость – так это заместитель председателя регионального отделения Союза писателей России Андрей Попов – куратор Анны на поэтическом поприще, который обеспокоен тем, что научная деятельность уведет Анну из поэзии. Как уже неоднократно писала «Республика», Анна Чалышева – талантливый поэт, лауреат всероссийской премии Антона Дельвига, автор одной персональной книги стихов, кассетного сборника и многочисленных подборок в изданиях как республиканского, так и всероссийского уровня. До вступления в члены Союза писателей России ей не хватает еще одной самостоятельной книги. Естественно, мы не могли не спросить, не собирается ли Анна «завязать» с поэзией, ведь наука есть наука. Вопрос поэта удивил.

– Конечно, нет, защищу диплом, поступлю в аспирантуру и возьмусь за третий сборник. Поэзия – мой и только мой мир, и это ценно.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото из домашнего архива Анны Чалышевой