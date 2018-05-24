Сбербанк и РЖД подписали меморандум о сотрудничестве

Сбербанк и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В меморандуме стороны декларируют намерение взаимовыгодного сотрудничества в области логистики, обмена опытом управления персоналом, развития современных технологий и других областях, связанных с удовлетворением потребностей клиентов Сбербанка и РЖД, а также развивать совместную финансовую деятельность и строить долгосрочные бизнес-модели, содействуя прогрессивному развитию страны.

Финансовый блок направлений возможного сотрудничества включает также финансирование инвестиционной программы РЖД через инструменты публичного ранка капитала и банковского кредитования, расширение сотрудничества по зарплатному проекту, льготную ипотеку для сотрудников компании, расширение сотрудничества по интернет-эквайрингу.

Взаимодействие в области новых технологий будет включать в себя:

* взаимодействие по проекту «Цифровая логистика», включая интеграцию банковских сервисов с электронной биржей грузовых вагонов, обмен данными, создание моделей рейтингов грузоотправителей и грузоперевозчиков;

* возможность использования IoT платформы Сбербанка для процессов РЖД (проект «Умный вокзал», мониторинг дефектов ж/д инфраструктуры), а также взаимодействие при создании IoT платформы РЖД;

* совместное использование мощностей Центров обработки данных Сбербанка и РЖД, консультации и обмен опытом по облачным технологиям и вопросам роботизации, взаимодействие по разработке новых направлений госпрограммы «Цифровая экономика РФ» («Цифровой транспорт и логистика»; «Умный город»; «Цифровое здравоохранение») и обмен опытом по использованию технологии блокчейн;

* сотрудничество при создании РЖД собственной системы кибербезопасности.

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