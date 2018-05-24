Сбербанк и Huawei заключили генеральное соглашение о поставке и сопровождении оборудования

Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис и Генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu). Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Предметом соглашения является поставка Сбербанку, в том числе территориальным банкам и другим структурным подразделениям, ИТ-оборудования компании Huawei, выполнение работ по монтажу и настройке оборудования, а также оказание услуг по сопровождению продукции в гарантийный период. Генеральное соглашение заключено на два года.

В 2018 году при открытии лаборатории Huawei OpenLab в Москве подписан меморандум, который определил новые направления сотрудничества. Согласно документу, Сбербанк и компания совместно работают над инновациями в области чипов для серверного оборудования, искусственного интеллекта (AI Transformation), а также создания аgile-пространства для технопарка Сколково.

Компания Huawei — ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных решений, цель которого – обогащать жизнь людей через общение. Благодаря нашим инновационным разработкам, ориентированным на потребности клиентов, и развитой партнерской сети мы достигли высоких результатов в разработке телекоммуникационных сетей, терминальных решений и систем облачных вычислений. 170 тыс. сотрудников Huawei по всему миру стремятся создавать максимально выгодные условия для операторов, предприятий и конечных пользователей, предоставляя им конкурентоспособные решения и услуги. Одна треть населения планеты использует наши инновационные продукты, решения и сервисы более чем в 170 странах мира. Основанная в 1987 году Huawei является частной компанией, полностью находящейся во владении своих сотрудников. Более подробная информация на сайте: Huawei Russia

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