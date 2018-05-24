Группа «ВИС» инвестирует в строительство ледового дворца в Сыктывкаре

Глава Коми Сергей Гапликов и председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проходящего Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает реализацию проекта в рамках государственно-частного партнерства по строительству в Сыктывкаре современного ледового дворца к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в начале 2021 года. По словам Сергея Гапликова, строящееся здание будет многофункционально. После чемпионата мира в нем будут проводиться различные крупные спортивные и развлекательные мероприятия, выставки, презентации инвестпроектов, симпозиумы, конгрессы и т.д. Объем инвестиций пока уточняется, но проект уже находится в стадии разработки.

— Параметры проекта государственно-частного партнерства уточняются, но я думаю, что расчет возврата инвестиций составит от восьми до двенадцати лет, — рассказал глава Коми журналистам газеты «Республика» и агентства БНК, освещающих деятельность форума. — Да, это немного дороже с учетом процентов на использование денег того, кто будет строить, но, тем не менее, это говорит о том, что на момент стройки и первых годов эксплуатации фактически мы деньги не вкладываем.

Как отметил Сергей Гапликов, это будет полностью государственный объект, по окончании строительства республика получит его в собственность:

— Мы провели большую работу по выбору площадки, посмотрели логистику и возможности запасного поля республиканского стадиона и, к сожалению, близость действующего стадиона не позволяет разъехаться там определенным службам. К тому же по требованиям строительства, должна быть организована парковка для определенного количества автомобилей и в данном месте построить ее нет возможности. Это требует больших площадей. Дворец будет построен в черте города, в доступном месте, там, где люди привыкли проводить время и я думаю, всем арена понравится.

На вопрос о том, какие преференции получит группа «ВИС», глава республики пояснил, что сегодня каждая компания ищет определенный заказ.

— Конечно, есть определенное взаимодействие с банками, хорошая кредитная история, но когда нет явного заказа, а есть инфраструктура, люди идут на государственно-частное партнерства. Это гарантирует, что деньги, вложены в объект, который будет востребован, хотя срок получения прибыли после введения объекта в эксплуатацию, будет немного разнесен по времени. Но средства работают на компанию, люди получают зарплату и т.д. Это уже отработанная технология, мы в рамках ГЧП так дорогу строим, еще ряд объектов будем в Коми строить, потому что найти и одномоментно вложить огромные средства в строительство того же ледового дворца самостоятельно мы не можем.