Вне зоны риска

Работа, проводимая в Коми компанией «Т Плюс», повысила надежность энергообъектов на 20 процентов

Минэнерго России исключило Коми из списка регионов с повышенными рисками энергоснабжения, продолжается реконструкция Воркутинских ТЭЦ, обновление ждет две котельные в Сыктывкаре, а Интинская ТЭЦ еще может вернуться к использованию местного угля. О новостях теплоэнергетики республики журналистам рассказали председатель правления Группы «Т Плюс» Денис Паслер и директор филиала компании в Коми Олег Грошев во время традиционной весенней межрегиональной пресс-конференции.

Основной причиной того, что республика оказалась в перечне энергетически неблагополучных территорий, стало критическое состояние Воркутинских ТЭЦ, из-за чего возникла серьезная угроза нарушения теплоснабжения заполярного города, так что проблему даже взял на контроль президент России. Но за последние два с половиной года ситуация в Воркуте серьезно поменялась в лучшую сторону: оборудование ТЭЦ продолжают обновлять (в нынешнем году «Т Плюс» вложит в него 1 миллиард 340 миллионов рублей), центральная водогрейная котельная практически готова к переходу на газовое топливо.

– В наших планах и задачах ничего не поменялось, в августе-сентябре мы ждем прихода газа на ЦВК. Сейчас мы готовим свое оборудование к приему газа, а «Газпром» занимается подведением газопровода, – сообщил Денис Паслер.

В результате проделанной за последний год работы надежность объектов «Т Плюс» в Коми, по мнению специалистов, возросла на 20 процентов. А следствие этого – и снижение аварийности, и повышение качества поставки энергоресурсов.

– Есть два важных итога нашей работы: то, что Коми исключили из зоны риска, и то, что в республике отмечено надежное, стабильное прохождение и этого, и прошлого отопительного периода, – отметил Денис Паслер. –Я думаю, что весь наш филиал в Коми очень хорошо поработал. Отсутствие нареканий со стороны потребителя и власти говорит само за себя.

Но улучшать, конечно, еще можно и нужно многое. В частности, как сообщил директор Коми филиала Олег Грошев, планируется реконструировать две котельные в Сыктывкаре. Ту, что снабжает теплом микрорайон Орбита, хотят полностью автоматизировать, а в котельной Давпона уже в этом году пройдут работы по увеличению мощности: район активно застраивается, поэтому нужно подключать новые объекты, перераспределять тепловую нагрузку с других котельных, в частности – разгрузить Центральную водогрейную, чтобы к ней можно было подключать здания, строящиеся в центре города.

В целом по республике компания направит на ремонт и реконструкцию своих объектов в этом году порядка двух миллиардов рублей. Начинается период летних работ, после отключения тепла еще предстоит выявить и оценить все слабые места на объектах, предотвратить появление других дефектов.

Также на пресс-конференции шла речь о перспективах использования интинского угля. В связи с тем, что компания «Интауголь» сейчас находится в непростой ситуации, добыча угля была приостановлена, в прошлом году обеспечить городскую ТЭЦ местным топливом не представлялось возможным. Денис Паслер рассказал, что тогда в «Т Плюс» приняли решение перевести Интинскую станцию на воркутинский уголь. Отопительный сезон прошел без каких-либо сбоев. Особых затруднений с перенастройкой оборудования под несколько иной по характеристикам вид топлива не было, но возникли логистические сложности. Уголь из Воркуты везут по железной дороге, иного варианта нет, и в случае какого-либо ЧП на путях Инта могла бы остаться без топлива. Так что в городе пришлось оборудовать склад для достаточно большого запаса угля. Кроме того, из-за капризов погоды уголь в вагонах на пути в Инту порой промокает, а потом промерзает, и это вызывает большие сложности с его выгрузкой.

Тепловикам пользоваться интинским углем в Инте, конечно же, логичнее и удобнее, и если местная шахта будет работать стабильно, «Т Плюс» снова переориентируется на нее. Олег Грошев отметил, что для «Т Плюс» «Интауголь» не только поставщик топлива, но и клиент – крупный потребитель энергоресурсов. А поскольку с доходами от продажи угля дела в настоящее время идут неважно, то и за потребленные энергоресурсы предприятие сейчас рассчитывается с большим трудом. Так что энергетики заинтересованы в покупке интинского угля еще и потому, что это поможет «Интауглю» удержаться на плаву и не обрасти долгами.

Кстати, компания представила властям региона свои предложения по повышению эффективности работы отопительной системы в Инте: и у ТЭЦ, и у системы муниципальных котельных сейчас есть достаточно большие незадействованные мощности, логичным было бы перевести отопление города на один источник. Это экономически целесообразнее.

– Держать два недозагруженных объекта гораздо дороже, чем один, более энергоэффективный, – пояснил Денис Паслер. – Мы во многих регионах предлагаем властям провести такие изменения.

Отвечая на вопрос одного из российских изданий о крышных, или придомовых, котельных, Денис Паслер подчеркнул, что тепловики готовы идти навстречу управляющим компаниям или ТСЖ, желающим перевести дома с автономного отопления на централизованное. В идеале было бы даже сделать подключение к тепловой сети бесплатным.

Придомовые котельные стали довольно популярны в новостройках несколько лет назад, стоимость квадратного метра в таком доме изначально могла быть чуть выше, чтобы оправдать затраты на оборудование для автономного отопления, зато потом становились видны и явные плюсы –счета за тепло меньше, чем в домах, подключенных к сетям. К сожалению, и проблем с придомовыми котельными тоже было предостаточно: где-то сэкономили на оборудовании, где-то неправильно его смонтировали, и среди зимы отопление выключалось. А где-то лет десять все было нормально, но срок эксплуатации оборудования подошел к концу и его надо менять, а это требует солидных вложений со стороны жильцов.

Кроме того, придомовые котельные очень не любят сотрудники управлений архитектуры за то, что их дымящие трубы портят вид городов. В результате, например, в Ухте принято решение изменить проекты домов в шестом микрорайоне. Изначально там планировались придомовые котельные, но сейчас «Т Плюс» намерена вложить более 70 миллионов рублей в строительство тепловых сетей на данной территории – это порядка трех километров магистральных, квартальных и распределительных трубопроводов. Благодаря этому строящиеся дома будут подключены к центральному отоплению.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы «Т Плюс»

На правах рекламы