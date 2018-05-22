Нон-стоп по-сыктывкарски: как мобильный интернет объединил любителей культуры и спорта

Впервые «РосАзимут» в столице Коми ушел в виртуальную реальность. Благодаря технологиям «МегаФона» более 10 000 зрителей наблюдали борьбу спортсменов в реальном времени, организаторы контролировали безопасность участников, а спортсмены в один клик перемещались из соревнований прямо в музей.

Виртуальная реальность, позволяющая зрителю следить за соревнованиями глазами спортсмена. «МегаФон» предоставил участникам надежную связь и скоростной выход в интернет с помощью внедрения системы GPS-трекинга. Онлайн-трансляция повысила зрелищность и привлекательность ориентирования для зрителей и начинающих спортсменов. Данные в онлайн-режиме выводились на большой монитор в центре соревнований и в интернет.

«Во время забегов участник может почувствовать недомогание. Тем более, что среди ориентировщиков была спортсменка в возрасте 87 лет. С помощью новых технологий можно было отследить все перемещения и при необходимости оказать помощь. Трекеры также упрощают оценку скорости движения участника, выявление лидеров, подсчет спортсменов. Чтобы чудеса электронной отметки стали реальностью, надежная сеть и скоростной интернет нужны спортсменам, как компас и карта», – отметил организатор соревнований Иван Чураков.



«В этом году «МегаФон» получил награду от Ookla – «Самая быстрая мобильная сеть в России». Это достижение складывается в том числе из результатов работы во всех регионах страны. 15 лет мы развиваем сеть в Коми, предоставляем связь лучшего качества и быстрый интернет, что подтвердили замеры скорости в период проведения «РосАзимута» в Сыктывкаре – показатели превышали 50 Мбит/с», – комментирует директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон» Александр Канев.

Виртуальная реальность в день проведения соревнований не отпускала зрителей и участников с утра и до самого вечера. По окончании дистанции участники «РосАзимута», не покидая парка, могли попасть в музей собственных экспонатов. С помощью приложения http://gallery.megafon.ru все желающие смогли создать свою виртуальную выставку на основе аккаунта в Инстаграм и поделиться ей с огромным миром.