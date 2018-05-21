Школы готовы к празднику последнего звонка 

С 19 по 26 мая в 260 школах Коми прозвенят последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Девятый класс в республике в этом году оканчивают 9337 учащихся. А после выпускных экзаменов стены родных школ покинут 4295 одиннадцатиклассников.

В целях обеспечения мер безопасности во время последних звонков и выпускных вечеров региональным министерством образования издан приказ «Об организации проведения праздничных мероприятий, посвященных завершению 2017-2018 учебного года».

В Сыктывкаре последний звонок 23 мая прозвенит в 36 школах. По уже сложившейся традиции с целью обеспечения общественного правопорядка мэрия Сыктывкара в день последнего звонка рекомендовала торговым организациям города не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции.

Для выпускников 9 и 11 классов в этот день пройдут торжественные линейки, после которых для ребят будут организованы чаепития, праздничные программы и дискотеки. В Эжвинском районе на Слободской площади с 15.00 до 21.00 состоится праздничная программа для выпускников 11 классов.

Галина ГАЕВА